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Политика ,  
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В Киргизии огласили окончательные итоги президентских выборов

Садыр Жапаров
Садыр Жапаров (Фото: Алексей Майшев / РИА Новости)

Явка на досрочных президентских выборах в Киргизии составила 39,75%. Об этом сообщается на сайте ЦИК республики по итогам обработки 100% бюллетеней. Всего в голосовании приняли участие 3 563 574 избирателя.

По данным ЦИК, бывший исполняющий обязанности премьер-министра страны Садыр Жапаров заручился поддержкой 79,23% голосов. За него отдали свой голос 1 110 412 человек.

Оппоненты Жапарова заявили о непризнании итогов выборов в Киргизии
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Сотрудники избирательной комиссии во время подсчёта голосов на одном из избирательных участков в Бишкеке после окончания голосования на досрочных выборах президента Кыргызской Республики и референдуме по вопросу формы правления

Досрочные президентские выборы прошли в Киргизии 10 января. На пост главы государства претендовали 17 кандидатов. Для победы в первом туре одному из претендентов достаточно было набрать более половины голосов.

Также в стране состоялся референдум, на котором граждане выбирали форму правления в стране — президентскую или парламентскую. Чуть более 80% избирателей в ходе референдума проголосовали за президентскую модель.

20 октября 2020 года бывший президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков добровольно ушел в отставку на фоне протестных акций в стране. Они начались 5 октября после проведения парламентских выборов. Люди потребовали отмены результатов голосования и захватили здание правительства республики. В итоге ЦИК признал итоги выборов незаконными.

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