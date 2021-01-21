Правительство Киргизии ушло в отставку после победы Жапарова на выборах

Вид на Дом правительства Киргизии (Фото: Андрей Бабушкин / РИА Новости)

Правительство Киргизии во главе с премьер-министром Садыром Жапаровым ушло в отставку после его победы на досрочных выборах президента страны. Соответствующий указ подписал исполняющий обязанности президента Талант Мамытов, сообщается на сайте главы государства.

В сообщении указано, что после официального опубликования 20 января результатов президентских выборов Жапаров подал заявление о сложении полномочий премьер-министра.

Члены кабмина продолжат исполнять свои обязанности до формирования нового состава правительства. Обязанности премьер-министра до этого времени возложены на исполняющего обязанности первого вице-премьер-министра Киргизии Артема Новикова.

Досрочные президентские выборы состоялись в Киргизии 10 января. На пост главы государства претендовали 17 кандидатов. Возглавлявший правительство с октября Садыр Жапаров с большим отрывом опередил своих соперников, большинство из которых набрали менее 2%.