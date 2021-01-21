Правительство Киргизии ушло в отставку после победы Жапарова на выборах

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 января
USD ЦБ: 73,36 (-0,37) Инвестиции, 20 янв, 12:33
Курс евро на 21 января
EUR ЦБ: 89,15 (-0,06) Инвестиции, 20 янв, 12:33
Спектакль в спектакле, балет о балете — о неснятых фильмах шестидесятых РБК и Okko, 12:35 Тедеско объяснил отказ продлить контракт со «Спартаком» Спорт, 12:34 Минкультуры вслед за Собяниным объявило об открытии музеев в Москве Общество, 12:33 Авиакомпания KLM приостановит дальние рейсы из-за мер по коронавирусу Общество, 12:25 Прокуроры потребовали заблокировать сайты с призывами к акциям 23 января Политика, 12:18 В Буйнакске продлили ограничения на посещение школ и детсадов Общество, 12:11 Капризов повторил рекорд «Миннесоты» в матче НХЛ Спорт, 12:10 Шварценеггер привился от коронавируса Общество, 12:09 Как финансируются некоммерческие организации РБК и Фонд Потанина, 12:06 Тренд на роботизацию: опыт и перспективы автоматизации бизнес-процессов Партнерский материал, 12:03 Роскомнадзор разблокировал сайт криптобиржи Binance Крипто, 12:02 Тренер «Реала» отказался считать позором поражение от клуба третьей лиги Спорт, 11:53 В Guggenheim Partners предупредили о скором падении биткоина до $20 тыс. Крипто, 11:51 В Подмосковье двух подростков задержали за подготовку нападения на школу Общество, 11:49
Политика ,  
0 

Правительство Киргизии ушло в отставку после победы Жапарова на выборах

Вид на Дом правительства Киргизии
Вид на Дом правительства Киргизии (Фото: Андрей Бабушкин / РИА Новости)

Правительство Киргизии во главе с премьер-министром Садыром Жапаровым ушло в отставку после его победы на досрочных выборах президента страны. Соответствующий указ подписал исполняющий обязанности президента Талант Мамытов, сообщается на сайте главы государства.

В сообщении указано, что после официального опубликования 20 января результатов президентских выборов Жапаров подал заявление о сложении полномочий премьер-министра.

Члены кабмина продолжат исполнять свои обязанности до формирования нового состава правительства. Обязанности премьер-министра до этого времени возложены на исполняющего обязанности первого вице-премьер-министра Киргизии Артема Новикова.

В Киргизии огласили окончательные итоги президентских выборов
Политика
Садыр Жапаров

Досрочные президентские выборы состоялись в Киргизии 10 января. На пост главы государства претендовали 17 кандидатов. Возглавлявший правительство с октября Садыр Жапаров с большим отрывом опередил своих соперников, большинство из которых набрали менее 2%.

Также в стране прошел референдум, на котором граждане выбирали форму правления в стране — президентскую или парламентскую. Чуть более 80% избирателей проголосовали за президентскую модель.

Досрочные выборы были назначены после отречения президента Сооронбая Жээнбекова на фоне октябрьских протестов.

Читайте на РБК Pro
Дэниел Сасскинд — РБК Pro: «В мире без работы многие утратят цель жизни» «Конец эпохи»: почему погиб первый компьютерный бизнес масштабов Apple Золотые правила возвращения дебиторской задолженности Просто никогда так не делайте: оглушительные PR-провалы 2020 года
Киргизия президентские выборы правительство
Материалы по теме
В Киргизии огласили окончательные итоги президентских выборов
Политика
Жапаров пообещал сохранить официальный статус русского языка в Киргизии
Политика
Путин поздравил Жапарова с победой на выборах президента Киргизии
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter