Оппоненты Жапарова заявили о непризнании итогов выборов в Киргизии

Они считают, что Жапаров использовал админресурс и сфальсифицировал процедуру голосования. По предварительным данным Жапаров набирает около 79% голосов. Большинство других кандидатов не набрали и 2%

Сотрудники избирательной комиссии во время подсчёта голосов на одном из избирательных участков в Бишкеке после окончания голосования на досрочных выборах президента Кыргызской Республики и референдуме по вопросу формы правления (Фото: Владимир Пирогов / Reuters)

Несколько кандидатов в президенты Киргизии не согласны с предварительными результатами выборов, прошедших в стране сегодня. По данным ЦИК, побеждает Садыр Жапаров, набирающий более 79% голосов.

Как пишет издание 24.kg, не признает итоги голосования лидер партии «Бутун Кыргызстан» Адахан Мадумаров, который заявил о фальсификациях с электронными урнами. «Я не признаю итоги выборов. Сегодняшняя ситуация вопиющая. Под видом тестирования приходили сотрудники спецслужб. Они носили с собой флешки», — сказал Мадумаров.

Оспорить итоги выборов собирается также бывший глава комитета нацбезопасности Абдиль Сегизбаев. «Естественно, те, кто захватил власть в октябре прошлого года, попытались использовать админресурс, мы это все видели. Пытались даже вовлечь в это дело сотрудников больниц, школ», — заявил он. Сегизбаев подчеркнул, что выборы были сфальсифицированы.

10 января в Киргизии прошли досрочные президентские выборы, назначенные после отречения Сооронбая Жээнбекова на фоне октябрьских протестов. Одновременно с этим проходил референдум о форме правления в стране.