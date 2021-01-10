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Политика ,  
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Оппоненты Жапарова заявили о непризнании итогов выборов в Киргизии

Они считают, что Жапаров использовал админресурс и сфальсифицировал процедуру голосования. По предварительным данным Жапаров набирает около 79% голосов. Большинство других кандидатов не набрали и 2%
Сотрудники избирательной комиссии во время подсчёта голосов на одном из избирательных участков в Бишкеке после окончания голосования на досрочных выборах президента Кыргызской Республики и референдуме по вопросу формы правления
Сотрудники избирательной комиссии во время подсчёта голосов на одном из избирательных участков в Бишкеке после окончания голосования на досрочных выборах президента Кыргызской Республики и референдуме по вопросу формы правления (Фото: Владимир Пирогов / Reuters)

Несколько кандидатов в президенты Киргизии не согласны с предварительными результатами выборов, прошедших в стране сегодня. По данным ЦИК, побеждает Садыр Жапаров, набирающий более 79% голосов.

Как пишет издание 24.kg, не признает итоги голосования лидер партии «Бутун Кыргызстан» Адахан Мадумаров, который заявил о фальсификациях с электронными урнами. «Я не признаю итоги выборов. Сегодняшняя ситуация вопиющая. Под видом тестирования приходили сотрудники спецслужб. Они носили с собой флешки», — сказал Мадумаров.

Оспорить итоги выборов собирается также бывший глава комитета нацбезопасности Абдиль Сегизбаев. «Естественно, те, кто захватил власть в октябре прошлого года, попытались использовать админресурс, мы это все видели. Пытались даже вовлечь в это дело сотрудников больниц, школ», — заявил он. Сегизбаев подчеркнул, что выборы были сфальсифицированы.

ЦИК Киргизии сообщила о лидерстве Жапарова на выборах президента
Политика
Садыр Жапаров

10 января в Киргизии прошли досрочные президентские выборы, назначенные после отречения Сооронбая Жээнбекова на фоне октябрьских протестов. Одновременно с этим проходил референдум о форме правления в стране.

На пост главы государства претендовали 17 кандидатов. Возглавлявший правительство на протяжении месяца в октябре—ноябре 2020 года Садыр Жапаров с большим отрывом опередил своих соперников, большинство из которых набрали менее 2%. Явка составила чуть более 33%

В ЦИК Киргизии признали состоявшимся референдум о форме правления
Политика
Фото:Абылай Саралаев / ТАСС

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Аналогичная явка была и на референдуме, который в ЦИК признали состоявшимся. По предварительным данным, более 80% избирателей высказались за президентскую форму правления. За парламентскую проголосовали 10,5%.

В 2017-м Жапарова приговорили к 11 годам и шести месяцам лишения свободы по делу о захвате заложника. В ходе протестов осенью 2020 года его освободили из тюрьмы. 6 октября он был утвержден в должности премьера, а с 15 октября, после отставки Сооронбая Жээнбекова, исполнял обязанности президента. Перед участием в выборах президента Жапаров сложил с себя полномочия.

Автор
Михаил Котляр
выборы Киргизия президент
Материалы по теме
ЦИК Киргизии сообщила о лидерстве Жапарова на выборах президента
Политика
В ЦИК Киргизии признали состоявшимся референдум о форме правления
Политика
В Киргизии начались досрочные выборы президента
Политика
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