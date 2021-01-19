Трамп за день до инаугурации Байдена снял запрет на въезд в США по COVID

Действующий президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, которым отменяются ограничения на въезд в страну, которые были введены из-за распространения коронавируса COVID-19. Соответствующий документ опубликовала пресс-служба Белого дома.

Трамп постановил, что исполнительные указы о приостановке въезда в США из ряда стран прекращают свое действие 26 января. «Неограниченный въезд в США лиц, которые находились в государствах Шенгенской зоны, Великобритании, Ирландии и Бразилии, более не нанесет ущерба интересам США», — говорится в тексте документа.

Трамп подписал указ за день до инаугурации избранного президента США Джо Байдена. Представитель демократа заявила, что Байден не позволит Трампу снять ограничения на въезд.

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