Псаки заявила о планах Байдена сохранить ограничения на въезд в США

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Избранный президент США Джо Байден не позволит ослабить ограничения на въезд в США, которые действующий глава государства Дональд Трамп, еще находящийся у власти, решил частично снять. Об этом сообщила официальный представитель переходной команды демократа Джен Псаки в Twitter.

«Исходя из рекомендаций наших специалистов в области здравоохранения администрация [Байдена] не намерена снимать эти ограничения», — написала Псаки. Она заявила, что команда Байдена, наоборот, планирует усилить меры против коронавируса в отношении международных поездок.

Трамп за день до инаугурации Байдена, которая пройдет 20 января, подписал исполнительный указ, который разрешает с 26 января неограниченный въезд в США из государств Шенгенской зоны, Великобритании, Ирландии и Бразилии. При этом ограничения в отношении въезда из Китая и Ирана Трамп решил сохранить, так как эти страны отказались сотрудничать в области здравоохранения и своевременно не делились информацией о распространении COVID-19.

Псаки в ответ указала на неподходящее время для таких действий. «В связи с обострением пандемии и появлением все большего числа заразных вариантов по всему миру сейчас не время снимать ограничения на международные поездки», — сообщила она.