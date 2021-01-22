В Роспотребнадзоре уточнили время вакцинации для переболевших COVID-19

Люди, переболевшие COVID-19, могут не прививаться от коронавируса до будущей осени. Об этом сказал замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в эфире телеканала «Доктор».

«Перенесшие коронавирусную инфекцию на данном этапе могут быть абсолютно спокойны и не записываться на вакцинацию минимум до осени», — уточнил Горелов (цитата по «Интерфаксу»).

Специалист отметил, что COVID-19 пока переболели менее 3% населения России.

Ранее научный сотрудник Центра фундаментальной трансляционной медицины, экс-заведующий лабораторией особо опасных инфекций центра «Вектор» Александр Чепурнов пояснял, что переболевшим лучше всего прививаться от вируса, когда их количество антител снизится до «серой зоны». По словам Чепурнова, у всех тест-систем на антитела к коронавирусу есть показатель такой зоны.