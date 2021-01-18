Голикова назвала сроки масштабного производства второй вакцины от COVID

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 19 января
USD ЦБ: 73,97 (+0,43) Инвестиции, 12:44
Курс евро на 19 января
EUR ЦБ: 89,33 (+0,08) Инвестиции, 12:44
Дизайн нового Volkswagen Multivan рассекретили до премьеры Авто, 15:44 На какие деньги существуют музеи, библиотеки и культурные проекты РБК и Фонд Потанина, 15:42 Какие налоги платить владельцам криптовалют в 2021 году Крипто, 15:38 Мурашко назвал условие для отмены ношения масок Общество, 15:36 Сход лавины на горнолыжном курорте в Домбае. Видео Общество, 15:33 Сможет ли рынок логистики побороть свой самый главный недостаток Pro, 15:27 Эксперты оценили идею усилить ответственность физлиц за неуплату налогов Общество, 15:23 Рабочие из-под завалов обрушившейся в Китае шахты передали записку Общество, 15:23 Kia рассказала о новой версии кроссовера Sportage для России Авто, 15:18 Надаль первым в истории продержался 800 недель в топ-10 теннисистов мира Спорт, 15:17 МИД Литвы попросил сделать невъездным Киркорова за Крым Политика, 15:14 Все подробности о мощном и стильном купе-кроссовере Geely Tugella РБК и Geely, 15:13 Смартфоны, роботы, маски: главные новинки техношоу CES-2021 Стиль, 15:13 СМИ узнали об аресте из-за протестов резервиста США с секретным доступом Политика, 15:10
Пандемия коронавируса ,  
0 

Голикова назвала сроки масштабного производства второй вакцины от COVID

Препарат «ЭпиВакКорона» начнут массово производить в следующем месяце, сообщила Голикова. В середине февраля также возможна регистрация третьей российской вакцины, добавила вице-премьер
Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС
Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

Масштабное производство вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона», разработанной новосибирским научным центром «Вектор», будет развернуто в феврале. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

«ЭпиВакКорона» центра «Вектор» начала поступать в гражданский оборот и применяться для вакцинирования населения. При этом масштабное производство будет обеспечено начиная с февраля 2021 года», — сообщила вице-премьер на брифинге по вопросам, связанным с началом массовой вакцинации от коронавируса. Трансляцию мероприятия вел телеканал «Россия 24».

В России зарегистрировали две вакцины от коронавируса — «ЭпиВакКорона» и «Спутник V», созданный московским Центром им. Гамалеи. Третью вакцину — «Ковивак» — разрабатывает Центр им. Чумакова.

По словам Голиковой, ожидается, что завтра, 19 января, Центр им. Чумакова подаст документы в Минздрав для регистрации препарата. Самое ранее, когда она может произойти, — это 16 февраля, добавила она.

В России началась массовая вакцинация от COVID-19
Общество
Фото:Серкан Демитраш / РИА Новости

«Выпуск в гражданский оборот первых серий вакцины [«Ковивак»] планируется начиная со второй половины марта», — сообщила Голикова. Первая партия вакцины от Центра им. Чумакова будет содержать 100 тыс. доз, добавила она.

18 января в России началась массовая вакцинация от коронавируса. Теперь привиться могут все россияне, а не только представители конкретных профессий или граждане из групп риска.

Читайте на РБК Pro
Как маркетинговая ошибка Pepsi обернулась катастрофой Бум налоговых проверок и опасное наследство: юридические тренды 2021 года Семь правил делегирования: как отдать задачу и не пожалеть об этом Американское чудо: как глава Zappos попытался упразднить иерархию

Для вакцинации используются препараты «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». В конце декабря Голикова говорила, что у россиян есть возможность выбирать, какой из этих двух вакцин привиться.

Две зарегистрированные российские вакцины и препарат Центра им. Чумакова, подать документы по которому в Минздрав должны в ближайшие дни, отличаются друг от друга. «Спутник V» — это векторная вакцина. «Вектором», или транспортом для доставки в клетки белков-антигенов SARS-CoV-2, в ней выступает неопасный для человека аденовирус.

«ЭпиВакКорона» — это пептидная вакцина. В ней содержатся «синтетические аналоги тех участков вирусных белков, через которые иммунная система опознает вирусную частицу», пояснили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Третья вакцина — «Ковивак» Центра им. Чумакова — цельновирионная. В ее основе «убитый» цельный вирус, как и у «99% вакцин в мире», сообщил глава центра, профессор Айдар Ишмухаметов.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Автор
Виктория Полякова
вакцина Татьяна Голикова коронавирус
Материалы по теме
В ВОЗ посоветовали не требовать вакцинироваться для международных поездок
Общество
РФПИ ответил на данные об отказе Бразилии экстренно применять «Спутник V»
Общество
«Вектор» сообщил о разработке единой вакцины от кори и коронавируса
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter