Голикова назвала сроки масштабного производства второй вакцины от COVID

«Выпуск в гражданский оборот первых серий вакцины [«Ковивак»] планируется начиная со второй половины марта», — сообщила Голикова. Первая партия вакцины от Центра им. Чумакова будет содержать 100 тыс. доз, добавила она.

18 января в России началась массовая вакцинация от коронавируса. Теперь привиться могут все россияне, а не только представители конкретных профессий или граждане из групп риска.

Для вакцинации используются препараты «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». В конце декабря Голикова говорила, что у россиян есть возможность выбирать, какой из этих двух вакцин привиться.

Две зарегистрированные российские вакцины и препарат Центра им. Чумакова, подать документы по которому в Минздрав должны в ближайшие дни, отличаются друг от друга. «Спутник V» — это векторная вакцина. «Вектором», или транспортом для доставки в клетки белков-антигенов SARS-CoV-2, в ней выступает неопасный для человека аденовирус.

«ЭпиВакКорона» — это пептидная вакцина. В ней содержатся «синтетические аналоги тех участков вирусных белков, через которые иммунная система опознает вирусную частицу», пояснили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Третья вакцина — «Ковивак» Центра им. Чумакова — цельновирионная. В ее основе «убитый» цельный вирус, как и у «99% вакцин в мире», сообщил глава центра, профессор Айдар Ишмухаметов.