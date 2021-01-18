Голикова назвала сроки масштабного производства второй вакцины от COVID
Масштабное производство вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона», разработанной новосибирским научным центром «Вектор», будет развернуто в феврале. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
«ЭпиВакКорона» центра «Вектор» начала поступать в гражданский оборот и применяться для вакцинирования населения. При этом масштабное производство будет обеспечено начиная с февраля 2021 года», — сообщила вице-премьер на брифинге по вопросам, связанным с началом массовой вакцинации от коронавируса. Трансляцию мероприятия вел телеканал «Россия 24».
В России зарегистрировали две вакцины от коронавируса — «ЭпиВакКорона» и «Спутник V», созданный московским Центром им. Гамалеи. Третью вакцину — «Ковивак» — разрабатывает Центр им. Чумакова.
По словам Голиковой, ожидается, что завтра, 19 января, Центр им. Чумакова подаст документы в Минздрав для регистрации препарата. Самое ранее, когда она может произойти, — это 16 февраля, добавила она.