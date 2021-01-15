Глава Центра Гамалеи объяснил условие вакцинации переболевших COVID

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Переболевшим коронавирусом необходимо вакцинироваться, однако если после первой прививки антитела достигнут уровня 1:3200 и выше, этого будет для них достаточно. Об этом заявил «РИА Новости» глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, в методических рекомендациях Минздрава говорится, что переболевшим коронавирусом вакцинироваться не нужно. «Я такой позиции не придерживаюсь. Я придерживаюсь позиции, что надо», — сказал он. При этом Гинцбург порекомендовал после первой прививки измерить уровень антител, и если они достигнут указанного уровня, то второй компонент можно не вводить.

«Если нет такой возможности, то можно второй раз вакцинироваться», — добавил он.

В ноябре глава Минздрава Михаил Мурашко говорил, что тех, кто уже переболел, необходимо будет вакцинировать для выработки популяционного иммунитета к коронавирусу. Это нужно в связи с участившимися случаями повторного заболевания.