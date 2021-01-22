Основатель Microsoft сообщил, что пока ему сделали первый укол, он чувствует себя хорошо. Конспирологи связывали с Гейтсом теории заговора о вакцинации и чипах. Сам бизнесмен называл их «глупыми и странными»

Билл Гейтс (Фото: BillGates / Twitter)

Основатель Microsoft Билл Гейтс сделал прививку от коронавируса. Об этом он заявил в Twitter.

«Одно из преимуществ 65-летия заключается в том, что я имею право на вакцину от COVID-19. Я получил свою первую дозу на этой неделе и чувствую себя прекрасно», — написал он.

Он также поблагодарил участников испытаний вакцины, регуляторов и медработников, которые сделали это возможным. При этом Гейтс не уточнил, каким препаратом он вакцинировался.

В начале этой недели штат Вашингтон, где находится особняк Билла Гейтса, снизил пороговый возраст для вакцинации от коронавируса. Если раньше прививку делали людям старше 70 лет, то теперь в кампании вакцинации могут участвовать граждане от 65 лет.

В Калифорнии, где Гейтс со своей женой Мелиндой весной 2020 года купили дом, также расширили возрастную группу для вакцинации от коронавируса и допустили к участию людей в возрасте 65 лет и старше.