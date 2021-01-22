В России за сутки выявили 21,5 тыс. заразившихся COVID-19
За последние сутки в России коронавирус диагностировали еще у 21,5 тыс. человек, сообщил оперативный штаб. Общее число заразившихся COVID-19 в стране достигло 3,67 млн.
Новые случаи заражения выявлены во всех российских регионах. Каждый десятый (11,8%) не имел симптомов заболевания.
Больше всего заразившихся за сутки зарегистрировали в Петербурге — 3,1 тыс. человек. В Москве выявили 3 тыс. заболевших, в Подмосковье — 1,1 тыс.
В десятку регионов с наибольшим суточным приростом также вошли:
- Нижегородская область — 491 заразившийся;
- Ростовская область — 391;
- Свердловская область — 385;
- Воронежская область — 384;
- Красноярский край — 326;
- Хабаровский край — 303;
- Вологодская область — 300.