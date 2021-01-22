В России за сутки выявили 21,5 тыс. заразившихся COVID-19

В России зарегистрировали 21,5 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. Самым большим суточным прирост оказался в Петербурге — 3,1 тыс. человек

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

За последние сутки в России коронавирус диагностировали еще у 21,5 тыс. человек, сообщил оперативный штаб. Общее число заразившихся COVID-19 в стране достигло 3,67 млн.

Новые случаи заражения выявлены во всех российских регионах. Каждый десятый (11,8%) не имел симптомов заболевания.

Больше всего заразившихся за сутки зарегистрировали в Петербурге — 3,1 тыс. человек. В Москве выявили 3 тыс. заболевших, в Подмосковье — 1,1 тыс.

В десятку регионов с наибольшим суточным приростом также вошли: