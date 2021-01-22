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Пандемия коронавируса ,  
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В России за сутки выявили 21,5 тыс. заразившихся COVID-19

В России зарегистрировали 21,5 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. Самым большим суточным прирост оказался в Петербурге — 3,1 тыс. человек
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

За последние сутки в России коронавирус диагностировали еще у 21,5 тыс. человек, сообщил оперативный штаб. Общее число заразившихся COVID-19 в стране достигло 3,67 млн.

Новые случаи заражения выявлены во всех российских регионах. Каждый десятый (11,8%) не имел симптомов заболевания.

Больше всего заразившихся за сутки зарегистрировали в Петербурге — 3,1 тыс. человек. В Москве выявили 3 тыс. заболевших, в Подмосковье — 1,1 тыс.

В десятку регионов с наибольшим суточным приростом также вошли:

  • Нижегородская область — 491 заразившийся;
  • Ростовская область — 391;
  • Свердловская область — 385;
  • Воронежская область — 384;
  • Красноярский край — 326;
  • Хабаровский край — 303;
  • Вологодская область — 300.

Ученые предупредили об опасности штамма COVID из ЮАР для уже переболевших
Общество
Фото:Mike Hutchings / Reuters

По числу заразившихся (3,67 млн) Россия занимает четвертое место в мире, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. В первую тройку стран по этому показателю входят США (24,6 млн), Индия (10,6 млн) и Бразилия (8,6 млн). На пятом месте, после России, находится Великобритания (3,5 млн заразившихся).

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С 18 января в России началась массовая вакцинация от коронавируса. Россияне могут выбрать из двух препаратов — векторной вакцины «Спутник V», разработанной Центром им. Гамалеи, и пептидным препаратом «ЭпиВакКорона» новосибирского научного центра «Вектор», сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, в середине февраля в России, вероятно, будет зарегистрирована еще одна вакцина от коронавируса — цельновирионная «Ковивак» от Центра им. Чумакова.

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор
Виктория Полякова
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