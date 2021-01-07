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Пандемия коронавируса ,  
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Эксперт назвал время вакцинации для переболевших COVID

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Тем, кто переболел коронавирусной инфекцией, лучше всего привиться от нее, когда их количество антител снизится до «серой зоны». Об этом сообщил научный сотрудник Центра фундаментальной трансляционной медицины, экс-заведующий лабораторией особо опасных инфекций центра «Вектор» Александр Чепурнов, передает Ura.ru.

Специалист пояснил, что производители тестов на антитела к коронавирусу используют разную шкалу для определения их уровня, но у всех есть показатель, который называется «серой зоной».

«Когда количество антител будет близко к серой зоне, тогда самое подходящее время для вакцинации», — указал Чепурнов.

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По его словам, в это время прививка может дать даже лучший результат. Если в организме еще много антител, то вакцина может оказаться неэффективной.

Чепурнов предупредил, что уровень антител в организме со временем падает, поэтому проверять их наличие следует раз в полтора месяца.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко отмечал, что для выработки популяционного иммунитета к коронавирусной инфекции необходимо вакцинировать и тех, кто уже переболел. Министр объяснил это случаями повторного заражения и постепенным исчезновением иммунитета переболевших.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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