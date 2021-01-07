Эксперт назвал время вакцинации для переболевших COVID
Тем, кто переболел коронавирусной инфекцией, лучше всего привиться от нее, когда их количество антител снизится до «серой зоны». Об этом сообщил научный сотрудник Центра фундаментальной трансляционной медицины, экс-заведующий лабораторией особо опасных инфекций центра «Вектор» Александр Чепурнов, передает Ura.ru.
Специалист пояснил, что производители тестов на антитела к коронавирусу используют разную шкалу для определения их уровня, но у всех есть показатель, который называется «серой зоной».
«Когда количество антител будет близко к серой зоне, тогда самое подходящее время для вакцинации», — указал Чепурнов.
По его словам, в это время прививка может дать даже лучший результат. Если в организме еще много антител, то вакцина может оказаться неэффективной.