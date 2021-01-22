В Швейцарии после вакцинации от COVID-19 умерли пять человек

Фото: Laurent Gillieron / EPA / ТАСС

К 21 января Швейцарский фармакологический институт (Swissmedic, национальный регулятор в сфере оборота лекарств) после начала вакцинации от коронавирусной инфекции получил пять сообщений о смертях после инъекций. Об этом регулятор сообщает на своей официальной странице.

Всего Swissmedic получил 42 сообщения о побочных эффектах, 16 из них были серьезными.

В пяти случаях, которые закончились летальным исходом, все привитые были в возрасте от 84 до 92 лет. Доказательств связи летальных исходов с вакцинацией нет.

Швейцария начала массовые прививки граждан 19 декабря прошлого года. Вакцинацию делают препаратом, совместно разработанным компаниями Pfizer и BioNTech. 12 января регулятор одобрил вакцину от компании Moderna. С этими компаниями, а также с британско-шведской фирмой AstraZeneca у швейцарских властей подписаны контракты на поставку вакцин.