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Пандемия коронавируса ,  
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В Швейцарии после вакцинации от COVID-19 умерли пять человек

Фото: Laurent Gillieron / EPA / ТАСС
Фото: Laurent Gillieron / EPA / ТАСС

К 21 января Швейцарский фармакологический институт (Swissmedic, национальный регулятор в сфере оборота лекарств) после начала вакцинации от коронавирусной инфекции получил пять сообщений о смертях после инъекций. Об этом регулятор сообщает на своей официальной странице.

Всего Swissmedic получил 42 сообщения о побочных эффектах, 16 из них были серьезными.

В пяти случаях, которые закончились летальным исходом, все привитые были в возрасте от 84 до 92 лет. Доказательств связи летальных исходов с вакцинацией нет.

Как проходит вакцинация от COVID-19 в разных странах. Фоторепортаж
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Швейцария начала массовые прививки граждан 19 декабря прошлого года. Вакцинацию делают препаратом, совместно разработанным компаниями Pfizer и BioNTech. 12 января регулятор одобрил вакцину от компании Moderna. С этими компаниями, а также с британско-шведской фирмой AstraZeneca у швейцарских властей подписаны контракты на поставку вакцин.

Pfizer и BioNTech должны поставить 3 млн доз, AstraZeneca — 5,3 млн, а Moderna — 7,5 млн.

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О смертях из-за вакцинации в разных странах сообщалось и ранее. 5 января в Португалии умерла медработник после прививки препаратом компании Pfizer, 14 января — 23 человека в Норвегии, 15 января — десять пожилых человек в Германии. В Нидерландах у 100 человек обнаружили побочные эффекты, а в Израиле прививка вызвала временный паралич лица у 13 человек.

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Источник: JHU
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