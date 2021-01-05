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В Португалии медработник умерла после прививки вакциной Pfizer

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Медицинский работник умерла в Португалии после того, как ей сделали прививку от коронавируснгой инфекции COVID-19 вакциной американской фармацевтической компании Pfizer. Об этом сообщает газета Correio da Manha со ссылкой на заявление отца женщины.

По данным издания, речь идет о педиатре Португальского института онкологии в Порту Соне Асеведо. 41-летняя женщина умерла 1 января спустя 48 часов после укола. У нее остались двое детей.

По словам отца женщины, у его дочери не было проблем со здоровьем.

«Ей сделали вакцину против COVID-19, но у нее не было никаких симптомов. Я не знаю, что случилось. Мне просто нужны ответы. Я хочу знать, что привело к смерти моей дочери», — рассказал он.

Отец женщины также отметил, что после прививки от COVID-19 у его дочери не было никаких симптомов.

«Новогоднюю ночь провели с нами, и все прошло хорошо. Я не знаю, что случилось. Мне просто нужны ответы. Я хочу знать, что привело к смерти моей дочери», — добавил собеседник издания.

Для выяснения причин смерти специалисты проведут вскрытие тела.

СМИ узнали об аллергии у медика после прививки вакциной Pfizer от COVID
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Фото:Justin Tallis / Getty Images

Это не первый случай летального исхода после прививки вакциной Pfizer. В декабре во время испытания вакцины Pfizer и немецкой BioNTech в США умерли шесть человек.

Отмечалось, что первая жертва из группы вакцинируемых страдала атеросклерозом и ожирением. Доброволец умер через три дня после введения первой дозы препарата. У второго умершего участника из группы вакцинируемых произошла остановка сердца через 60 дней после введения второй дозы, а еще через три дня была зафиксирована его смерть.

Из тех, кому вводили плацебо, два человека скончались от инсульта и инфаркта, причина смерти еще двух участников испытаний пока выясняется. Трое из шести умерших, как отмечается в документе, были старше 55 лет.

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Португалия вакцина коронавирус COVID-19 медработник Pfizer смерть
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