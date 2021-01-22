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Общество ,  
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МЧС предупредило о тумане в Москве

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

В столице в ближайшее время с сохранением до 21:00 пятницы, 22 января, ожидаются туман и гололедица. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Москве.

«В Москве ожидается туман с ухудшением видимости до 300–800 м, слабый гололед. На дорогах гололедица», — говорится в сообщении. Ведомство рекомендовало автомобилистам передвигаться со сниженной скоростью и увеличить дистанцию с другими транспортными средствами.

Пешеходам при движении по краю дороги спасатели рекомендуют использовать светоотражающие элементы на одежде.

Синоптик сообщил об опасных последствиях оттепели в европейской России
Общество
Фото:Филип Новиков / Global Look Press

Накануне, 21 января, пробки в Москве из-за аварий и погодных условий достигли 10 баллов. По прогнозам синоптиков, 22–24 января температура в Москве повысится и составит от минус 1 градуса до плюс 2 градусов. В Гидрометцентре предупредили, что потепление будет способствовать образованию на крышах зданий сосулек, что может быть опасно.

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