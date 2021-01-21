Синоптик сообщил об опасных последствиях оттепели в европейской России

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Оттепель будет способствовать образованию сосулек на крышах зданий в регионах европейской части России, что может быть опасно. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает ТАСС.

«В связи с оттепелью будет происходить таяние снега, и метеорологические условия будут способствовать образованию сосулек на крышах зданий. Это очень опасно», — сказал Вильфанд.

По его словам, оттепель в европейской части России наступит с пятницы. Продлится она минимум до середины следующей недели. В этот период температура превысит норму на 9–10 градусов.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк также рассказала, что в Москве ожидается существенное потепление начиная с пятницы. В выходные дни температура воздуха будет колебаться от минус 1 до плюс 2 градусов.