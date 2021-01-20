Синоптик спрогнозировал потепление в выходные в Москве

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 января
USD ЦБ: 73,36 (-0,37) Инвестиции, 12:33
Курс евро на 21 января
EUR ЦБ: 89,15 (-0,06) Инвестиции, 12:33
Мурашко назвал сроки появления коллективного иммунитета к COVID у россиян Общество, 15:08 УЕФА составил символическую сборную 2020 года Спорт, 15:04 Юристы нашли в законопроекте о суррогатных матерях нарушения Конституции Общество, 15:04 Телепорт на 20 лет назад: история российского фондового рынка РБК и Открытие Инвестиции, 15:03 Мурашко оценил возможность ввести ковид-паспорта Общество, 15:00 «Ты должен это изменить». Кто такая Джилл Байден — учитель и первая леди Политика, 14:48 Матвиенко сообщила об обнаруженных у нее антителах к COVID-19 Общество, 14:47 «Спартак» опроверг договоренность о продаже Кокорина Спорт, 14:35 Шесть бытовых удобств, изменивших жизнь человека XXI века РБК Стиль и LG ThinQ, 14:34 Что будет с ценами на новостройки Москвы в 2021 году. Прогнозы экспертов Недвижимость, 14:32 Посол ЕС заявил о неоконченных дискуссиях о прививках для шенгенских виз Общество, 14:29 На Петровке начали проверку после публикаций о понятых через чат Telegram Общество, 14:27 Вышел трейлер сборника короткометражек Pixar Popcorn Стиль, 14:24 Гонку родстера Audi R8 и спорткупе Lamborghini Huracan показали на видео Авто, 14:16
Общество ,  
0 

Синоптик спрогнозировал потепление в выходные в Москве

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Москвичей, как и жителей других регионов центральной России, ждет существенное потепление к выходным, сообщила РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

«Температурный режим окажется на 10–12 °C выше средних многолетних значений. Все дело в том, что на смену арктическому воздуху начнут поступать теплые воздушные массы с Балканского полуострова», — сказала она.

По словам синоптика, потепление начнется с пятницы. В выходные дни температура воздуха будет колебаться от минус 1 до плюс 2 °C.

Жителей Центральной России предупредили о снегопадах и понижении давления
Общество
Фото:Александр Авилов / АГН «Москва»

Волосюк отметила, что тепло продержится в столице до середины следующей недели, затем вновь похолодает. «Но суровых морозов ждать не стоит», — добавила она.

После праздников в Москве началось понижение температуры. «Не просто зимняя, а суровая зимняя погода. Это называется опасным явлением погоды. Аномально холодная погода», — говорил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Ночь на 18 января стала самой холодной с начала зимы: температура опустилась до минус 23,6 °C.

новости погода синоптик
Материалы по теме
Синоптик спрогнозировал самые холодные сутки в Москве за четыре года
Общество
Синоптики предупредили москвичей о крещенских морозах до минус 28
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter