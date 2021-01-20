Синоптик спрогнозировал потепление в выходные в Москве

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Москвичей, как и жителей других регионов центральной России, ждет существенное потепление к выходным, сообщила РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

«Температурный режим окажется на 10–12 °C выше средних многолетних значений. Все дело в том, что на смену арктическому воздуху начнут поступать теплые воздушные массы с Балканского полуострова», — сказала она.

По словам синоптика, потепление начнется с пятницы. В выходные дни температура воздуха будет колебаться от минус 1 до плюс 2 °C.

Волосюк отметила, что тепло продержится в столице до середины следующей недели, затем вновь похолодает. «Но суровых морозов ждать не стоит», — добавила она.