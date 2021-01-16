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МЧС рекомендовало россиянам не держать в доме новогоднюю елку до весны

Россиянам не следует держать новогодние елки в квартире до весны после праздников, потому что затем деревья становятся пожароопасными. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС России.

«После окончания праздников не рекомендуется держать долго елку в квартире. Высохшая хвоя представляет собой повышенную пожарную опасность», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Спасатели также предупредили о том, что пожароопасными могут быть и искусственные елки, изготовленные из синтетических материалов. Согласно заявлению пресс-службы, такие деревья выделяют опасные для здоровья токсичные вещества.

Помимо этого, спасатели рекомендовали сразу же убирать осыпавшуюся хвою, потому что она может вспыхнуть от любой искры, как порох.

В МЧС предупредили об опасности пожара из-за новогодней елки
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С 1 января 2021 года в России действуют обновленные правила противопожарного режима, в которых содержатся и требования к установке новогодней елки в помещении.

Согласно нововведениям, дерево следует устанавливать на устойчивом основании. При этом новогодняя ель не должна загромождать эвакуационные пути и выходы из помещения, а ее ветки должны находиться на расстоянии не менее 1 м от стен и потолков, а также приборов систем отопления и кондиционирования. Кроме прочего, дерево не должно загораживать эвакуационные выходы, а также находиться на расстоянии менее 1 м от приборов систем отопления и кондиционирования.

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