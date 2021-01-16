МЧС рекомендовало россиянам не держать в доме новогоднюю елку до весны

Россиянам не следует держать новогодние елки в квартире до весны после праздников, потому что затем деревья становятся пожароопасными. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС России.

«После окончания праздников не рекомендуется держать долго елку в квартире. Высохшая хвоя представляет собой повышенную пожарную опасность», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Спасатели также предупредили о том, что пожароопасными могут быть и искусственные елки, изготовленные из синтетических материалов. Согласно заявлению пресс-службы, такие деревья выделяют опасные для здоровья токсичные вещества.

Помимо этого, спасатели рекомендовали сразу же убирать осыпавшуюся хвою, потому что она может вспыхнуть от любой искры, как порох.