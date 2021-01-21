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Пробки в Москве достигли 10 баллов

В дептрансе объяснили, что движение осложнено погодными условиями и большим количеством аварий на дорогах
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Загруженность автомобильных дорог столицы достигла максимальных десяти баллов. Это следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

По информации сервиса на 19:00 мск, движение затруднено по всему Садовому кольцу, бульварам, а также на Третьем транспортном кольце.

В пресс-службе дептранса Москвы сообщили, что движение в городе сильно осложнено снегом и большим количеством мелких аварий, которые перекрывают полосы для движения.

«Коммунальные службы едва справились с последствиями прошлого снегопада, как мы получили новую порцию снега. В результате — закономерные десять баллов в вечерний час пик», — заявили РБК в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД). Там отметили, что пиковая нагрузка продлилась 27 минут, после чего уровень пробок снизился до девяти баллов.

«Сейчас рекомендуем воздержаться от поездок, а если они срочные, то пользоваться метро, МЦД и МЦК. После 21-го станет полегче», — добавили в ЦОДД.

Москвичей предупредили о девятибалльных пробках
Общество
Фото:Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В ведомстве также отметили, что в связи с погодными условиями на дорогах работают дорожный патруль ЦОДД и эвакуаторы АМПП, они помогают тем, кто застрял или сломался на морозе.

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Как сообщает ТАСС, скорость автомобильного потока снижена на Тверской и Большой Никитской улицах, Новом Арбате, Кремлевской, Софийской, Котельнической, Золоторожской и Москворецкой набережных, улицах Большая Лубянка, Неглинная, Мясницкая, Долгоруковская, проспекте Мира, Варшавском, Ленинградском, Волоколамском шоссе и шоссе Энтузиастов, нескольких других вылетных магистралях, а также почти по всему МКАД.

Ранее, 16 декабря, дептранс предупреждал москвичей о девятибалльных пробках. Тогда отмечалось, что с 21:00 до 10:00 17 декабря в столице и Подмосковье местами пройдут снег и мокрый снег, ожидалась гололедица. Пробки прогнозировались в центральной части Москвы, в районе Третьего транспортного кольца и МКАД.

Авторы
Роман Котерев, Майя Бобенко
Москва пробки 10 баллов
РБК
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