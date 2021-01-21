Пробки в Москве достигли 10 баллов

В дептрансе объяснили, что движение осложнено погодными условиями и большим количеством аварий на дорогах

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Загруженность автомобильных дорог столицы достигла максимальных десяти баллов. Это следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

По информации сервиса на 19:00 мск, движение затруднено по всему Садовому кольцу, бульварам, а также на Третьем транспортном кольце.

В пресс-службе дептранса Москвы сообщили, что движение в городе сильно осложнено снегом и большим количеством мелких аварий, которые перекрывают полосы для движения.

«Коммунальные службы едва справились с последствиями прошлого снегопада, как мы получили новую порцию снега. В результате — закономерные десять баллов в вечерний час пик», — заявили РБК в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД). Там отметили, что пиковая нагрузка продлилась 27 минут, после чего уровень пробок снизился до девяти баллов.

«Сейчас рекомендуем воздержаться от поездок, а если они срочные, то пользоваться метро, МЦД и МЦК. После 21-го станет полегче», — добавили в ЦОДД.