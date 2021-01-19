Гидрометцентр сообщил об аномальном потеплении в европейской части России

В европейской части России в четверг, 21 января, ожидается резкое повышение температуры. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает «РИА Новости».

По прогнозу синоптика, потепление вызвано перемещением воздушных масс с юго-запада, а не с севера. Как утверждает Вильфанд, теплый воздух, который сформировался на западе Средиземноморья, над субтопическими акваториями Атлантики, станет поступать в европейскую часть России через юг Западной Европы.

«Это приведет к тому, что в течение четверга температура будет меняться на 12–13 градусов в течение дня. Уже к вечеру в четверг температурный фон — минус 2…минус 4», — сказал Вильфанд, добавив, что к концу недели погода станет на 10 градусов выше нормы.

Однако метеоролог отметил, что в Заволжье, на Урале, а также на севере и в центре Западной Сибири сохранится аномальный холод. Там температура продержится на 12–16 градусов ниже климатической нормы.