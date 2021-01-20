ВОЗ указала на обнадеживающее снижение числа заболевших COVID в России

Фото: Ramzi Boudina / Reuters

Представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович заявила о постоянном снижении числа новых случаев коронавируса в стране в прямом эфире телеканала «Россия 24».

«Конечно, обнадеживает, что видно, что последние 20 дней постоянное снижение числа новых случаев в России. Так что идем, скажем так, к спаду, контролируем эпидемию», — заявила Вуйнович.

При этом представитель ВОЗ подчеркнула, что «количество новых случаев остается высоким — более 20 тыс.», поэтому «расслабляться не стоит».

По словам Вуйнович, каждый случай нового заражения представляет опасность для появления новых мутаций. В организации надеются, что вакцинация положительно повлияет на ситуацию. Сама Вуйнович намерена сделать прививку от COVID-19 в России, «когда это будет возможно».