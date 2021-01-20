В «Роскосмосе» объяснили отключение кондиционера на МКС
Отключение системы кондиционирования на Международной космической станции вызвано особенностью ее работы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе «Роскосмоса».
«Отключение системы кондиционирования является особенностью ее работы и рассмотрено в эксплуатационной документации», — объяснили в госкорпорации.
В госкорпорации добавили, что включение системы запланировано на ближайшее время. Экипажу и станции ничего не угрожает.
По данным агентства, 20 января космонавт Сергей Рыжиков сообщил в Центр управления полетами, что на МКС произошло нештатное выключение системы кондиционирования СКВ-2.