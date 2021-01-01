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Технологии и медиа ,  
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Космонавты сообщили о продолжающейся утечке воздуха на МКС

Они изолировали промежуточную камеру, где находится утечка воздуха, на 18 часов и за это время давление в камере упало более чем на 100 мм ртутного столба. Течь находится в российском модуле «Звезда»
Фото: NASA / Reuters
Фото: NASA / Reuters

Космонавты, находящиеся на МКС, не смогли ликвидировать утечку воздуха на станции и она продолжается, следует из переговоров космонавтов с Землей, которые транслировало NASA, передает «РИА Новости».

Герметичность нарушена в промежуточной камере российского модуля МКС «Звезда». В ночь на воскресенье российский космонавт Сергей Рыжиков закрыл люк в камеру, чтобы проверить герметичность. Спустя 18 часов он открыл люк и выяснил, что давление за это время упало с 730 до 620 мм ртутного столба. Об этом Рыжиков сообщил Центру управления полетами (ЦУП), который находится в Подмосковье.

В субботу, 19 декабря, ЦУП сообщил космонавтам, что запасы воздуха для восполнения утечки на станции заканчиваются. «Мы сейчас теряем уже резерв безопасности по газам и вынуждены будем в ближайшее время эту проблему уже решить», — предупреждали там.

На МКС при помощи пакетика с чаем нашли возможное место утечки воздуха
Общество
Фото:NASA / Getty Images

В ЦУП также попросили Рыжикова найти еще одно место утечки, сообщив, что практически не понимают, в какой части промежуточный камеры находится дополнительная течь.

Давление на станции начало падать еще в августе, однако тогда место утечки не было известно. В «Роскосмосе» предположили, что оно находится в американском сегменте станции и весь экипаж изолировался в российском модуле.

Течь обнаружили в сентябре, она была в рабочем отсеке «Звезды», где находится аппаратура. В «Роскосмосе» тогда заверили, что жизни и здоровью космонавтов ничего не угрожает.

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В октябре NASA сообщило, что мест утечки в российском сегменте, возможно, два. В середине октября российские космонавты сообщили, что нашли вероятную течь при помощи пакетика с чаем.

Они пытались заклеить бреши, однако полностью решить проблему это не помогло.

Автор
Мария Лисицына
МКС утечка Центр управления полетами
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