Космонавта исключили из состава дублирующего экипажа экспедиции на МКС

Андрей Бабкин (Фото: Роскосмос)

Межведомственная комиссия по отбору космонавтов и их назначению в составы экипажей пилотируемых кораблей и станций вывела космонавта-испытателя Андрея Бабкина из состава дублирующего экипажа экспедиции МКС-65, который планирует отправиться на Международную космическую станцию (МКС) в апреле текущего года. Об этом сообщили РБК в пресс-службе «Роскосмоса».

Отмечается, что такое решение было принято на основе предписания медицинской комиссии. В состав дублирующего экипажа и дублирующего экипажа ТПК «Союз МС» была утверждена кандидатура Олега Артемьева в качестве космонавта-испытателя.

Полет российского транспортного пилотируемого корабля (ТПК) «Союз МС-18» по программе МКС запланирован на апрель 2021 года. Запуск этой экспедиции планируется осуществить в апреле 2021 года с космодрома Байконур.

В ноябре 2020 года межведомственная комиссия по отбору космонавтов утвердила основной и дублирующий экипажи 65-й длительной экспедиции на МКС. В состав основного экипажа МКС-65 вошли Олег Новицкий — командир МКС-65, командир корабля «Союз МС-18» («Роскосмос»); Петр Дубров — бортинженер МКС-65, бортинженер корабля «Союз МС-18» («Роскосмос»); Сергей Корсаков — бортинженер МКС-65, бортинженер-2 корабля «Союз МС-18» («Роскосмос»).

В дублирующий состав вошли Антон Шкаплеров — бортинженер МКС-65, командир корабля «Союз МС» («Роскосмос»); Андрей Бабкин — бортинженер МКС-65, бортинженер корабля «Союз МС» («Роскосмос»); Дмитрий Петелин — бортинженер МКС-65, бортинженер-2 корабля «Союз МС» («Роскосмос»).