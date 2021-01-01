Рогозин счел чушью версию о причастности робота Федора к трещине на МКС

«Он там что, в отчаянии головой бился об оболочку?» — заявил глава «Роскосмоса». По его словам, трещина могла появиться из-за технологического повреждения

Антропоморфный робот Skybot F-850 («Федор») (Фото: РИА Новости)

Версия о том, что появлению трещины в российском модуле Международной космической станции (МКС) мог способствовать робот Федор, — «это вообще какая-то чушь», заявил в эфире канала «Россия 24» глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Бедный Федор, в чем его только не обвиняли. Он там что, в отчаянии головой бился об оболочку? Нет, конечно», — сказал Рогозин.

Предположение о том, что трещина появилась из-за доставки на станцию робота Федора, сделал член Северо-Западной организации Федерации космонавтики Александр Хохлов. Эксперт отметил, что в августе—сентябре 2019 года робота перемещали через промежуточную камеру из корабля «Союз МС-14» на МКС и обратно. «Маршрут переноса робота был внеплановым. <...> Неаккуратное перемещение андроида вполне могло привести к появлению трещины в корпусе», — заявил он агентству «РИА Новости».

По словам Рогозина, на станции действительно обнаружили «определенные воздействия на оболочку в некоторых местах» — это может быть либо воздействие микрометеоритов, либо технологические повреждения. «Это немудрено», — заявил глава «Роскосмоса», отметив, что МКС — немолодая и несколько лет «работает выше ресурса». Он заверил, что специалисты следят за техническим состоянием станции и она «легко доживет до 2024 года, скорее всего до 2028 года».