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Технологии и медиа ,  
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Рогозин счел чушью версию о причастности робота Федора к трещине на МКС

«Он там что, в отчаянии головой бился об оболочку?» — заявил глава «Роскосмоса». По его словам, трещина могла появиться из-за технологического повреждения
Антропоморфный робот Skybot F-850 («Федор»)
Антропоморфный робот Skybot F-850 («Федор») (Фото: РИА Новости)

Версия о том, что появлению трещины в российском модуле Международной космической станции (МКС) мог способствовать робот Федор, — «это вообще какая-то чушь», заявил в эфире канала «Россия 24» глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Бедный Федор, в чем его только не обвиняли. Он там что, в отчаянии головой бился об оболочку? Нет, конечно», — сказал Рогозин.

Предположение о том, что трещина появилась из-за доставки на станцию робота Федора, сделал член Северо-Западной организации Федерации космонавтики Александр Хохлов. Эксперт отметил, что в августе—сентябре 2019 года робота перемещали через промежуточную камеру из корабля «Союз МС-14» на МКС и обратно. «Маршрут переноса робота был внеплановым. <...> Неаккуратное перемещение андроида вполне могло привести к появлению трещины в корпусе», — заявил он агентству «РИА Новости».

Рогозин заявил о просящейся на пенсию МКС
Технологии и медиа
Фото:roscosmos / Flickr

По словам Рогозина, на станции действительно обнаружили «определенные воздействия на оболочку в некоторых местах» — это может быть либо воздействие микрометеоритов, либо технологические повреждения. «Это немудрено», — заявил глава «Роскосмоса», отметив, что МКС — немолодая и несколько лет «работает выше ресурса». Он заверил, что специалисты следят за техническим состоянием станции и она «легко доживет до 2024 года, скорее всего до 2028 года».

«Много паникеров <...> раздувают из мухи слона очень часто», — заявил глава «Роскосмоса», комментируя ситуацию на МКС. «Даже без единой щели все равно атмосфера постоянно уходит со станции, это естественный процесс. Полностью герметичной нельзя сделать ее. Но это все восстанавливается, регенерация воздуха, кислород, азот. Нет таких проблем», — указал он.

Ранее Рогозин заявил, что на станции есть запасы кислорода и азота, но при необходимости «Роскосмос» сможет в феврале 2021 года отправить дополнительный запас для пополнения резервов. Так он прокомментировал просьбу специалиста Центра управления полетами к российским космонавтам помочь найти место утечки воздуха в российском модуле «Звезда» на МКС.

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Космонавты сообщили о продолжающейся утечке воздуха на МКС
Технологии и медиа
Фото:NASA / Reuters

О том, что на МКС появилась трещина, из-за чего на станции упало давление, стало известно в августе. Позже «Роскосмос» сообщил, что утечку обнаружили в модуле «Звезда». Космонавт Иван Вагнер залепил предполагаемое место утечки американским пластилином, но проблему не удалось устранить полностью.

В октябре в переходном отсеке «Звезды» нашли еще одно возможное место утечки воздуха. Космонавт Анатолий Иванишин рассказал, что место негерметичности похоже на криволинейную царапину, длина которой составляет 2–3 см. Позже космонавт Сергей Рыжиков уточнил размеры трещины — около 4,5 см.

28 декабря сообщалось, что космонавтам не удалось ликвидировать утечку, они изолировали промежуточную камеру, где она происходит, на 18 часов. За это время давление упало на 100 мм ртутного столба.

Автор
Наталия Анисимова
Дмитрий Рогозин МКС робот утечка воздух
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