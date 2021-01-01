СМИ узнали о возможной отсрочке старта российского модуля «Наука» на МКС

Запуск российского многоцелевого лабораторного модуля «Наука» на Международную космическую станцию (МКС) могут перенести с апреля на июль 2021 года. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на предварительную программу полета станции.

Согласно программе, которая еще не утверждена, старт «Науки» на ракете-носителе «Протон-М» с космодрома Байконур намечен на 15 июля, к МКС модуль должен пристыковаться 23 июля.

Ранее замдиректора департамента пилотируемых программ «Роскосмоса» Владимир Данеев сообщил, что запуск модуля «Наука» запланирован на апрель 2021 года.

«Наука» способна вырабатывать кислород на шесть человек и регенерировать воду из урины. На этом модуле будет расположено спальное место для третьего российского космонавта, второй туалет российского сегмента МКС, а также шлюзовая камера для выноса наружу станции научного оборудования и европейский дистанционный манипулятор ERA.