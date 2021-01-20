Посол ЕС заявил о неоконченных дискуссиях о прививках для шенгенских виз

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В Европейском союзе идут дискуссии относительно механизмов, которые позволят странам взаимно признавать сертификаты о сделанных прививках от коронавирусной инфекции и открыть границы для тех, у кого они есть, однако пока к единому мнению на этот счет страны объединения не пришли. Об этом сообщил представитель ЕС в России Маркус Эдерер, предает корреспондент РБК.

«Конечно, это важно для свободы передвижения внутри ЕС, иметь такие взаимно признаваемые сертификаты. Что касается международных поездок, то во Всемирной организации здравоохранения идет дискуссия по этому поводу. Но обе дискуссии не завершены», — заявил Эдерер на пресс-конференции.

По его словам, по этой же причине пока невозможно ответить на вопрос о том, нужен ли будет сертификат о прививке от COVID-19 для получения шенгенской визы.

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