Посол ЕС заявил о неоконченных дискуссиях о прививках для шенгенских виз

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 января
USD ЦБ: 73,36 (-0,37) Инвестиции, 12:33
Курс евро на 21 января
EUR ЦБ: 89,15 (-0,06) Инвестиции, 12:33
Мурашко назвал сроки появления коллективного иммунитета к COVID у россиян Общество, 15:08 УЕФА составил символическую сборную 2020 года Спорт, 15:04 Юристы нашли в законопроекте о суррогатных матерях нарушения Конституции Общество, 15:04 Телепорт на 20 лет назад: история российского фондового рынка РБК и Открытие Инвестиции, 15:03 Мурашко оценил возможность ввести ковид-паспорта Общество, 15:00 «Ты должен это изменить». Кто такая Джилл Байден — учитель и первая леди Политика, 14:48 Матвиенко сообщила об обнаруженных у нее антителах к COVID-19 Общество, 14:47 «Спартак» опроверг договоренность о продаже Кокорина Спорт, 14:35 Шесть бытовых удобств, изменивших жизнь человека XXI века РБК Стиль и LG ThinQ, 14:34 Что будет с ценами на новостройки Москвы в 2021 году. Прогнозы экспертов Недвижимость, 14:32 Посол ЕС заявил о неоконченных дискуссиях о прививках для шенгенских виз Общество, 14:29 На Петровке начали проверку после публикаций о понятых через чат Telegram Общество, 14:27 Вышел трейлер сборника короткометражек Pixar Popcorn Стиль, 14:24 Гонку родстера Audi R8 и спорткупе Lamborghini Huracan показали на видео Авто, 14:16
Общество ,  
0 

Посол ЕС заявил о неоконченных дискуссиях о прививках для шенгенских виз

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В Европейском союзе идут дискуссии относительно механизмов, которые позволят странам взаимно признавать сертификаты о сделанных прививках от коронавирусной инфекции и открыть границы для тех, у кого они есть, однако пока к единому мнению на этот счет страны объединения не пришли. Об этом сообщил представитель ЕС в России Маркус Эдерер, предает корреспондент РБК.

«Конечно, это важно для свободы передвижения внутри ЕС, иметь такие взаимно признаваемые сертификаты. Что касается международных поездок, то во Всемирной организации здравоохранения идет дискуссия по этому поводу. Но обе дискуссии не завершены», — заявил Эдерер на пресс-конференции.

По его словам, по этой же причине пока невозможно ответить на вопрос о том, нужен ли будет сертификат о прививке от COVID-19 для получения шенгенской визы.

В ассоциации туроператоров назвали условия для получения шенгенской визы
Общество
Фото:Александра Мудрац / ТАСС

Материал дополняется.

ЕС вакцинация COVID-19
Материалы по теме
Франция выступит с предложением открыть границы Шенгенской зоны с 1 июля
Общество
Макрон предупредил о риске распада Шенгенской зоны из-за пандемии
Политика
FT узнала о плане властей ЕС запретить въезд из нешенгенских стран
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter