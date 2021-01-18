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Портал госуслуг выдал около 34 тыс. сертификатов о вакцинации от COVID-19

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Порядка 34 тыс. электронных сертификатов о вакцинации против коронавирусной инфекции было выдано через портал госуслуг, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, передает ТАСС.

«Около 34 тыс. сертификатов о прохождении вакцинации от COVID-19 выдано с 1 января 2021 года через единый портал госуслуг», — сказал он.

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Вице-премьер напомнил, что соответствующий документ в электронном виде можно получить в личном кабинете на портале после второго этапа вакцинации. Чернышенко также рассказал, что полученный сертификат о прохождении вакцинации при необходимости можно предъявить в виде QR-кода в мобильном приложении.

Сертификаты о прохождении вакцинации против COVID-19 или паспорта вакцинированных в России начали выдавать со 2 января. В Москве привившимся пожилым гражданам мэр города Сергей Собянин пообещал разблокировать социальные карты.

13 января президент Владимир Путин поручил перейти от «масштабной» к «массовой» вакцинации от COVID-19. В понедельник, 18 января, вице-премьер Татьяна Голикова объявила о начале массовой вакцинации в России.

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