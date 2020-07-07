Посол ЕС напомнил о нормах пересмотра списка для снятия запрета на въезд
Список стран, из которых разрешен въезд в Евросоюз, будет пересмотрен в середине июля, сообщил журналистам посол ЕС в России Маркус Эдерер в ходе онлайн-брифинга, передает корреспондент РБК.
По словам дипломата, список составляется на основе предложений Еврокомиссии, при этом учитываются несколько критериев.
«Первый относится к эпидемиологической ситуации: она должна быть близка к средней ситуации по ЕС. Второй критерий — стабильность или снижение уровня заражения за последние 14 дней. Последний — меры реагирования на COVID-19, в том числе надзор, лечение, отчетность и учет», — пояснил Эдерер.
В первую версию списка, которая была утверждена 30 июня, вошли 14 стран:
- Австралия;
- Алжир;
- Грузия;
- Канада;
- Марокко;
- Новая Зеландия;
- Руанда;
- Сербия;
- Таиланд;
- Тунис;
- Уругвай;
- Черногория;
- Южная Корея;
- Япония.
Россия в список тогда не попала. По словам Эдерера, при пересмотре списка данные из России будут учтены, однако результаты предсказывать преждевременно.
6 июля президент России Владимир Путин назвал неясными перспективы открытия границ ЕС для россиян.