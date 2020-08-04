В ассоциации туроператоров назвали условия для получения шенгенской визы

В российской ассоциации туроператоров назвали категории граждан, которые могут получить «шенген» в уже открывшихся визовых центрах. Визовые центры шести государств Шенгенской зоны остаются закрытыми

Фото: Александра Мудрац / ТАСС

К началу августа визовые центры большинства стран Европы возобновили свою работу, но получить шенгенскую визу смогут не все. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Большинство стран уже готовы пустить на свою территорию обладателей видов на жительство. Многие визовые центры также принимают документы на оформление паспортов, видов на жительство и других разрешений на проживание в стране.

Долгосрочные визы для студентов, обладателей разрешения на работу, для воссоединения семьи, краткосрочные визы для семейных визитов, для моряков и водителей грузового транспорта выдаются центрами Бельгии, Хорватии, Эстонии, Латвии и Литвы. Две последние страны готовы также пустить на свои территории спортсменов для участия в соревнованиях.

Возобновила работу большая часть визовых центров Италии — во всех городах, за исключением Ульяновска, Ставрополя, Екатеринбурга, Минеральных Вод и Красноярска, они открыты для выдачи паспортов. Оформляются только студенческие, медицинские, деловые, рабочие, транспортные, служебные, транзитные визы, визы для въезда по семейным обстоятельствам и для повторного посещения страны.