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В ассоциации туроператоров назвали условия для получения шенгенской визы

В российской ассоциации туроператоров назвали категории граждан, которые могут получить «шенген» в уже открывшихся визовых центрах. Визовые центры шести государств Шенгенской зоны остаются закрытыми
Фото: Александра Мудрац / ТАСС
Фото: Александра Мудрац / ТАСС

К началу августа визовые центры большинства стран Европы возобновили свою работу, но получить шенгенскую визу смогут не все. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Большинство стран уже готовы пустить на свою территорию обладателей видов на жительство. Многие визовые центры также принимают документы на оформление паспортов, видов на жительство и других разрешений на проживание в стране.

Долгосрочные визы для студентов, обладателей разрешения на работу, для воссоединения семьи, краткосрочные визы для семейных визитов, для моряков и водителей грузового транспорта выдаются центрами Бельгии, Хорватии, Эстонии, Латвии и Литвы. Две последние страны готовы также пустить на свои территории спортсменов для участия в соревнованиях.

Россия возобновит полеты в Швейцарию
Общество
Фото: Denis Balibouse / Reuters

Возобновила работу большая часть визовых центров Италии — во всех городах, за исключением Ульяновска, Ставрополя, Екатеринбурга, Минеральных Вод и Красноярска, они открыты для выдачи паспортов. Оформляются только студенческие, медицинские, деловые, рабочие, транспортные, служебные, транзитные визы, визы для въезда по семейным обстоятельствам и для повторного посещения страны.

Мальта и Нидерланды готовы оформить визы морякам, экипажам воздушных судов и водителям грузовиков.

Австрия не выдает визы по всему миру с 14 марта. Исключение делается только для близких родственников граждан Австрии или Евросоюза, проживающих с ними на территории страны.

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Россия возобновила полеты в Турцию, Великобританию и Танзанию
Общество

Визовые центры Греции открылись, но во всех городах, кроме Москвы и Новороссийска, принимают документы по предварительной записи онлайн. Похожая ситуация и с датскими центрами, однако получить визы смогут только граждане, въезд которых разрешила полиция Дании. Швеция выдает паспорта по предварительной записи.

Французские визы доступны для длительного пребывания студентов, заявителей по профессиональным основаниям и лиц, ходатайствующих по семейным обстоятельствам о постоянном проживании в стране.

У Чехии не работают региональные визовые центры, а московский принимает заявления только от членов семей граждан ЕС, лиц, въезжающих в республику в ее интересах, сотрудников компаний, осуществляющих перевозки для гуманитарных целей, партнеров Чехии и сезонных рабочих.

ЕС отказался открывать границы для россиян до конца августа
Политика
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

На 4 августа остаются закрытыми визовые центры Германии, Испании, Португалии, Словакии, Словении и Финляндии.

В конце июля российское правительство разрешило выдавать российские визы гражданам Великобритании, Турции и Танзании. С 1 августа возобновилось авиасообщение с этими странами.

С 15 августа Россия восстановит перелеты в Швейцарию и обратно. До этого в Евросоюзе заявляли, что не намерены до конца августа открывать границы для российских граждан.

Автор: Михаил Котляр
Теги: туризм, шенгенская виза, Европа, АТОР
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