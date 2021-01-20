Мурашко оценил возможность ввести ковид-паспорта

Михаил Мурашко (Фото: Виталий Невар / ТАСС)

Введение сертификатов, или ковид-паспортов о прививке против коронавируса и наличии антител, — это не вопрос региональной повестки. Об этом журналистам заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, передает корреспондент РБК.

«Сегодня в России получение сертификата доступно на сайте «Госуслуг», но это сегодня информирование пациента о том, что он прошел вакцинацию. Поэтому вопрос введения каких-то паспортов — это не вопрос региональной повестки», — пояснил он.

Сертификата о вакцинации, который может получить каждый, прошедший прививку от коронавируса, начали выдавать с 2 января. В Минздраве ранее не исключали, что в этот документ могут быть добавлены сведения и о других прививках.

В некоторых регионах заявили, что тем, кто прошел вакцинацию, предоставят определенные преимущества. В частности, в Башкирии с февраля планируют выдавать «антиковидные паспорта» всем, у кого есть антитела — получившим вакцину или переболевшим. По словам главы региона Радия Хабирова, введение паспортов призвано стимулировать граждан вакцинироваться, а также позволит отменить часть ограничительных мер. На Сахалине сделавшим прививку будут выдавать специальный QR-код.