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Пандемия коронавируса ,  
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Мурашко оценил возможность ввести ковид-паспорта

Михаил Мурашко
Михаил Мурашко (Фото: Виталий Невар / ТАСС)

Введение сертификатов, или ковид-паспортов о прививке против коронавируса и наличии антител, — это не вопрос региональной повестки. Об этом журналистам заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, передает корреспондент РБК.

«Сегодня в России получение сертификата доступно на сайте «Госуслуг», но это сегодня информирование пациента о том, что он прошел вакцинацию. Поэтому вопрос введения каких-то паспортов — это не вопрос региональной повестки», — пояснил он.

Сертификата о вакцинации, который может получить каждый, прошедший прививку от коронавируса, начали выдавать с 2 января. В Минздраве ранее не исключали, что в этот документ могут быть добавлены сведения и о других прививках.

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В некоторых регионах заявили, что тем, кто прошел вакцинацию, предоставят определенные преимущества. В частности, в Башкирии с февраля планируют выдавать «антиковидные паспорта» всем, у кого есть антитела — получившим вакцину или переболевшим. По словам главы региона Радия Хабирова, введение паспортов призвано стимулировать граждан вакцинироваться, а также позволит отменить часть ограничительных мер. На Сахалине сделавшим прививку будут выдавать специальный QR-код.

Большинство россиян (59%), принявших участие в опросе SuperJob, высказались против введения ковид-паспортов. В качестве основных аргументов они указывают, что информация о наличии антител — врачебная тайна, а выдача таких документов является дискриминацией.

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Не поддерживает введение ковид-паспортов и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, которая считает эту идею нецелесообразной. Матвиенко подчеркнула, что прививка от COVID-19 не даст дополнительных прав или возможностей, помимо здоровья. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова считает, что внедрять такие документы нужно, но при этом необходимо учесть вопрос тех граждан, кому прививку от коронавируса нельзя делать по состоянию здоровья.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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