Горбачев выступил за продление договора с США о сокращении ядерных ракет

Михаил Горбачев (Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости)

Бывший генеральный секретарь ЦК КПСС и первый президент СССР Михаил Горбачев выступил за продление договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), который в 2010 году подписали лидеры США и России — Дмитрий Медведев и Барак Обама. Об этом бывший советский лидер заявил в интервью ТАСС.

«Продлить Договор СНВ-3 необходимо, и это реально, тем более что [Джозеф] Байден за это выступал в ходе предвыборной кампании», — сказал Горбачев. Он добавил, что говорил с избранным американским президентом в 2009 году, и оба они сошлись на необходимости продолжать ядерное разоружение.

«Я ему сказал: вы, будучи сенатором, поддерживали договоры, которые мы подписали с президентами Рейганом и Бушем, сейчас надо сделать следующий шаг», — пояснил Горбачев.

По словам бывшего советского лидера, после продления СНВ-3 необходимо в течение двух-трех лет договориться о более масштабном договоре, поскольку уже появились новые виды вооружений, и идет качественная гонка вооружений. Горбачев считает, что надо «достать из ящика» соглашение о предотвращении опасной военной деятельности, подписанное в 1989 году с США и обновить его.