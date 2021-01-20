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Горбачев выступил за продление договора с США о сокращении ядерных ракет

Михаил Горбачев
Михаил Горбачев (Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости)

Бывший генеральный секретарь ЦК КПСС и первый президент СССР Михаил Горбачев выступил за продление договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), который в 2010 году подписали лидеры США и России — Дмитрий Медведев и Барак Обама. Об этом бывший советский лидер заявил в интервью ТАСС.

«Продлить Договор СНВ-3 необходимо, и это реально, тем более что [Джозеф] Байден за это выступал в ходе предвыборной кампании», — сказал Горбачев. Он добавил, что говорил с избранным американским президентом в 2009 году, и оба они сошлись на необходимости продолжать ядерное разоружение.

«Я ему сказал: вы, будучи сенатором, поддерживали договоры, которые мы подписали с президентами Рейганом и Бушем, сейчас надо сделать следующий шаг», — пояснил Горбачев.

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По словам бывшего советского лидера, после продления СНВ-3 необходимо в течение двух-трех лет договориться о более масштабном договоре, поскольку уже появились новые виды вооружений, и идет качественная гонка вооружений. Горбачев считает, что надо «достать из ящика» соглашение о предотвращении опасной военной деятельности, подписанное в 1989 году с США и обновить его.

Договор СНВ-3, заключенный между Россией и Соединенными Штатами, вступил в силу в феврале 2011 года и истекает в феврале 2021-го. Его можно было бы продлить на пять лет в случае согласия сторон. Договор предусматривает сокращение ядерных боезарядов с каждой стороны до 1550, а количество межконтинентальных баллистических ракет и ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках — до 700. Государства также имеют право инспектировать друг друга и должны обмениваться данными.

Вашингтон считает, что к договору нужно подключить Китай. Пекин, в свою очередь, сообщал о готовности присоединиться к переговорному процессу, если США сократят свои ядерные вооружения до уровня Китая. Ранее условия, выдвигаемые США в ходе переговоров о продлении договора СНВ-3, в том числе о присоединении Китая, в российском МИДе называли «нереалистичными».

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В мае прошлого года спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что основное условие для продления договора СНВ-3 — включение в соглашение Китая, и предложит Москве убедить Пекин присоединиться к документу. Глава департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун в июле заявил, что для участия Китая США должны снизить свой ядерный потенциал до уровня китайского. Позже, в августе глава российского МИДа Сергей Лавров назвал американские условия нерелистичными, поскольку КНР отказалась от участия в соглашении.

В конце декабря 2020 года замминистра обороны России Александр Фомин не исключил, что из-за изменения внутренней обстановки позиция США по вопросу СНВ-3 изменится.

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