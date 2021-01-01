В Минобороны оценили возможность изменения позиции США по СНВ-3

Власти США могут изменить свою позицию насчет истекающего Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) из-за внутренней политической обстановки. Об этом заявил замминистра обороны России Александр Фомин, передает «Российская газета».

«В силу складывающейся политической ситуации в США, не исключаем, что позиция американцев по данному вопросу может измениться», — отметил он.

Фомин указал, что американские власти пока не проявляли заинтересованности в продлении договора. Замминистра объяснил это «другими приоритетами» США, напомнив, что Россия со своей стороны предложила американцам продлить договор и начать совместно работать над новым соглашением.

По мнению Фомина, политика США уже долгое время направлена на наращивание собственной военной мощи. «Под надуманными предлогами американская сторона отказывается от своих договорных обязательств в сфере контроля над вооружениями, мешающих достижению глобального доминирования», — заявил он.