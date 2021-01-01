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Политика ,  
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В Минобороны оценили возможность изменения позиции США по СНВ-3

Власти США могут изменить свою позицию насчет истекающего Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) из-за внутренней политической обстановки. Об этом заявил замминистра обороны России Александр Фомин, передает «Российская газета».

«В силу складывающейся политической ситуации в США, не исключаем, что позиция американцев по данному вопросу может измениться», — отметил он.

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Фомин указал, что американские власти пока не проявляли заинтересованности в продлении договора. Замминистра объяснил это «другими приоритетами» США, напомнив, что Россия со своей стороны предложила американцам продлить договор и начать совместно работать над новым соглашением.

По мнению Фомина, политика США уже долгое время направлена на наращивание собственной военной мощи. «Под надуманными предлогами американская сторона отказывается от своих договорных обязательств в сфере контроля над вооружениями, мешающих достижению глобального доминирования», — заявил он.

Договор СНВ-3 заключен между Россией и США, действует с февраля 2011 года. Он истечет в феврале 2021-го. При согласии сторон договор можно было бы продлить на пять лет. По условиям СНВ-3 каждая сторона должна сократить число развернутых ядерных боезарядов до 1550, а число межконтинентальных баллистических ракет и ракет на подлодках и тяжелых бомбардировщиках — до 700. Кроме того, государства обязаны обмениваться инспекциями и данными.

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Вашингтон считает, что к договору нужно подключить Китай. Пекин в свою очередь сообщал о готовности присоединиться к переговорному процессу, если США сократят свои ядерные вооружения до уровня Китая. Ранее условия, выдвигаемые США в ходе переговоров о продлении договора СНВ-3, в том числе о присоединении Китая в российском МИДе называли «нереалистичными».

В середине октября спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли сообщил о предложении Вашингтона «по-джентльменски» обоюдно временно заморозить ядерные арсеналы. Россия согласилась при условии, что Штаты больше не выдвинут никаких требований. После этого, по словам Биллингсли, процесс застопорился, поскольку российский МИД не соглашается на необходимую встречу.

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