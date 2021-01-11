Горбачев порекомендовал обсудить с Байденом недопустимость ядерной войны

Джо Байден (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

России с приходом к власти в США Джо Байдена необходимо возобновить переговоры по поводу недопустимости ядерной войны, которая закреплена в заявлении по итогам советского-американского саммита в Женеве. Об этом заявил бывший президент СССР Михаил Горбачев в разговоре с «РИА Новости».

Он считает, что итоги женевской встречи с Рональдом Рейганом, прошедшей в 1985 году, в настоящее время также актуальны. Горбачев напомнил, что главный вывод был зафиксирован в совместном заявлении лидеров стран: «Ядерная война недопустима, в ней не может быть победителя. Стороны не будут стремиться к военному превосходству».

Он отметил, что Россия недавно предлагала подтвердить соответствующую форму. По мнению Горбачева, стоило бы возобновить это предложение.

В апреле 2019 года стало известно, что Россия предложила США принять заявление о недопустимости ядерной войны. Как писал «Коммерсантъ» со ссылкой на документ, в нем говорится, что в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана. Письмо было направлено в октябре 2018 года. В Кремле подтвердили, что передавали Вашингтону предложения о стратегической безопасности и стабильности, однако все они остались без ответа.