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В МВД Финляндии допустили ужесточение ограничений на въезд в страну

Аэропорт Хельсинки-Вантаа в Финляндии
Аэропорт Хельсинки-Вантаа в Финляндии (Фото: Matti Matikainen / XinHua / Global Look Press)

Финляндия не откроется для туристов из России в ближайшее время. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя МВД Финляндии Эриикку Костинен.

«Финляндия определенно не откроется для туризма в ближайшем будущем», — отметила она. Более того, правительство планирует еще больше ограничить въезд в страну, решение об этом могут принять в пятницу, 22 января, уточнила Костинен.

Финляндия откроет границу с Россией для туризма в последнюю очередь
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Фото:Olle Gustavsson / Wikipedia

Существующие ограничения по въезду в Финляндию действуют до 9 февраля, они были продлены 12 января.

Россияне могут попасть в соседнюю страну только при наличии близкого родственника с финским гражданством или по неотложным семейным обстоятельствам (рождение и смерть близких родственников, свадьбы). С 1 октября приезжать также разрешено владельцам недвижимости, которым нужно провести срочный ремонт, и родителям проживающих в Финляндии несовершеннолетних.

16 января Россия объявила о восстановлении авиасообщения с Вьетнамом, Индией, Финляндией и Катаром. «Аэрофлот» сообщил, что возобновит полеты в Финляндию с 28 января. Рейсы в Хельсинки будут выполняться по четвергам и субботам.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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