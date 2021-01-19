В МВД Финляндии допустили ужесточение ограничений на въезд в страну

Аэропорт Хельсинки-Вантаа в Финляндии (Фото: Matti Matikainen / XinHua / Global Look Press)

Финляндия не откроется для туристов из России в ближайшее время. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя МВД Финляндии Эриикку Костинен.

«Финляндия определенно не откроется для туризма в ближайшем будущем», — отметила она. Более того, правительство планирует еще больше ограничить въезд в страну, решение об этом могут принять в пятницу, 22 января, уточнила Костинен.

Существующие ограничения по въезду в Финляндию действуют до 9 февраля, они были продлены 12 января.

Россияне могут попасть в соседнюю страну только при наличии близкого родственника с финским гражданством или по неотложным семейным обстоятельствам (рождение и смерть близких родственников, свадьбы). С 1 октября приезжать также разрешено владельцам недвижимости, которым нужно провести срочный ремонт, и родителям проживающих в Финляндии несовершеннолетних.