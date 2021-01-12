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Пандемия коронавируса ,  
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Россиянам продлили запрет на въезд в Финляндию

Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press
Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press

Вступило в силу решение правительства Финляндии продлить до 9 февраля ограничения, предусматривающие ограничения на пересечение государственной границы, в том числе, запрет на въезд в страну граждан России. В последний раз ограничения продлевались до 12 января.

«Эпидемия коронавируса по-прежнему заметно увеличивается во всем мире, и число инфекций в большинстве стран растет быстрее, чем в Финляндии. Таким образом, ослабление ограничений не оправдано до тех пор, пока не будут доступны готовящиеся компенсационные меры», — говорилось в заявлении правительства о продлении ограничений.

В Финляндии на границе с Россией выявили новый штамм коронавируса
Общество
Фото:Lehtikuva Lehtikuva / Reuters

Запрет на въезд в Финляндию россиян был введен еще весной этого года, в разгар пандемии коронавируса. Впоследствии он несколько раз продлевался.

С 19 сентября въезд в Финляндию без обязательного карантина был разрешен с территории тех государств, где число случаев заражения COVID-19 не превышает 25 на 100 тыс. населения. Для стран ЕС, Шенгенской зоны и ряда других, где этот порог превышен, с 1 октября действует правило о наличии двух отрицательных тестов на коронавирус.

На сегодняшний день россиянам разрешено прибывать в Финляндию только при наличии близкого родственника — финского гражданина и при возникновении неотложных семейных обстоятельств. Также с октября разрешен въезд владельцам недвижимости для осуществления неотложного ремонта.

Согласно последним данным университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии коронавируса в Финляндии выявлено 38 790 случаев заражений коронавирусом. Умерли 586 человек.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Финляндия Россия запрет на въезд коронавирус COVID-19
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