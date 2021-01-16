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Пандемия коронавируса ,  
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Россия решила возобновить полеты в четыре страны

С 27 января разрешены рейсы во Вьетнам, Индию, Финляндию и Катар. Также власти увеличили число рейсов по маршруту Москва — Каир
Фото: Javed Dar / Xinhua via ZUMA Wire / ТАСС
Фото: Javed Dar / Xinhua via ZUMA Wire / ТАСС

Власти России решили возобновить авиасообщение с Вьетнамом, Индией, Финляндией и Катаром, говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, поступившем в РБК. Авиасообщение возобновится с 27 января.

Решение принято, исходя из эпидемиологической обстановки в этих странах.

В сообщении говорится, что с 27 января разрешаются рейсы по следующим направлениям:

  • Москва-Ханой, два раза в неделю;
  • Москва-Дели, два раза в неделю;
  • Москва-Хельсинки, два раза в неделю;
  • Санкт-Петербург-Хельсинки, два раза в неделю;
  • Москва-Доха, три раза в неделю.

Кроме того, Россия увеличит число регулярных рейсов в Египет по маршруту Москва — Каир с трех до пяти раз в неделю.

Россия продлила запрет на полеты в Британию до февраля
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Фото:Максим Блинов / РИА Новости

Ситуация с распространением коронавируса в четырех странах, с которыми Россия возобновит авиасообщение, соответствует необходимым санитарно-эпидемическим требованиям, отметили в оперативном штабе. За две недели в них выявили не более 40 новых случаев заражения на 100 тыс. населения, суточный прирост за этот период был ниже 1%, а коэффициент распространения коронавируса за неделю составил менее 1.

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Из-за угрозы распространения коронавируса Россия в конце марта приостановила авиасообщение с другими странами. Исключение составили рейсы для возврата россиян и иностранцев на родину. 

С начала августа ограничения постепенно начали снимать. В частности, было возобновлено авиасообщение с Турцией, Танзанией, Швейцарией, Египтом, ОАЭ, Мальдивскими островами, Южной Кореей, Японией, Сербией и Кубой. С сентября россияне также могут летать в Белоруссию, Казахстан и Киргизию, а в ноябре правительство возобновило авиасообщение с Эфиопией и Сейшелами. 

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Авторы
Юлия Старостина, Андрей Гатинский, Виктория Полякова
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