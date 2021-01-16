Россия решила возобновить полеты в четыре страны
Власти России решили возобновить авиасообщение с Вьетнамом, Индией, Финляндией и Катаром, говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, поступившем в РБК. Авиасообщение возобновится с 27 января.
Решение принято, исходя из эпидемиологической обстановки в этих странах.
В сообщении говорится, что с 27 января разрешаются рейсы по следующим направлениям:
- Москва-Ханой, два раза в неделю;
- Москва-Дели, два раза в неделю;
- Москва-Хельсинки, два раза в неделю;
- Санкт-Петербург-Хельсинки, два раза в неделю;
- Москва-Доха, три раза в неделю.
Кроме того, Россия увеличит число регулярных рейсов в Египет по маршруту Москва — Каир с трех до пяти раз в неделю.