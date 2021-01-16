Россия решила возобновить полеты в четыре страны

С 27 января разрешены рейсы во Вьетнам, Индию, Финляндию и Катар. Также власти увеличили число рейсов по маршруту Москва — Каир

Фото: Javed Dar / Xinhua via ZUMA Wire / ТАСС

Власти России решили возобновить авиасообщение с Вьетнамом, Индией, Финляндией и Катаром, говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, поступившем в РБК. Авиасообщение возобновится с 27 января.

Решение принято, исходя из эпидемиологической обстановки в этих странах.

В сообщении говорится, что с 27 января разрешаются рейсы по следующим направлениям:

Москва-Ханой, два раза в неделю;

Москва-Дели, два раза в неделю;

Москва-Хельсинки, два раза в неделю;

Санкт-Петербург-Хельсинки, два раза в неделю;

Москва-Доха, три раза в неделю.

Кроме того, Россия увеличит число регулярных рейсов в Египет по маршруту Москва — Каир с трех до пяти раз в неделю.