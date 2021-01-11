РФПИ назвал число привившихся от коронавируса «Спутником V»

Более 1,5 млн человек привились российской вакциной от коронавируса «Спутник V», заявили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

«Вакцина не вызывает сильной аллергии», — говорится в сообщении фонда (цитата по ТАСС).

В аккаунте вакцины в Twitter отмечается, что по состоянию на 9 января прививки от коронавируса сделали более 1 млн россиян, Россия лидирует по этому показателю среди других стран. На втором месте — Италия (более 583 тыс. вакцинированных), на третьем — Германия (477 тыс.).

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