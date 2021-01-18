РФПИ объявил о создании международного экспертного совета по «Спутнику V»

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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Центр им. Н.Ф. Гамалеи создали международный научный экспертный совет по вакцине «Спутник V», следует из сообщения фонда.

«РФПИ и НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи инициировали создание Международного научного экспертного совета по вакцине «Спутник V» и формирование международной площадки, где ученые — разработчики вакцины могут обмениваться информацией, мнениями и экспертизой с ведущими зарубежными коллегами», — отметил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

По его словам, такой научный обмен стал особенно востребованным в связи с пандемией COVID, которая стала проблемой мирового масштаба.

«Международное партнерство, в том числе по вопросам вакцины против коронавируса, является ключом к окончательной победе и в очередной раз доказывает, что благородная цель спасения жизней не имеет границ», —.добавил глава РФПИ.

В состав совета вошли ведущие ученые в области вирусологии, микробиологии, генетики и биотехнологий из Аргентины, Великобритании, Германии, Индии, России, США, Франции, Швеции и Хорватии, которые представляют крупнейшие научные и медицинские центры.