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Пандемия коронавируса ,  
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РФПИ объявил о создании международного экспертного совета по «Спутнику V»

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Центр им. Н.Ф. Гамалеи создали международный научный экспертный совет по вакцине «Спутник V», следует из сообщения фонда.

«РФПИ и НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи инициировали создание Международного научного экспертного совета по вакцине «Спутник V» и формирование международной площадки, где ученые — разработчики вакцины могут обмениваться информацией, мнениями и экспертизой с ведущими зарубежными коллегами», — отметил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

По его словам, такой научный обмен стал особенно востребованным в связи с пандемией COVID, которая стала проблемой мирового масштаба.

«Международное партнерство, в том числе по вопросам вакцины против коронавируса, является ключом к окончательной победе и в очередной раз доказывает, что благородная цель спасения жизней не имеет границ», —.добавил глава РФПИ.

В состав совета вошли ведущие ученые в области вирусологии, микробиологии, генетики и биотехнологий из Аргентины, Великобритании, Германии, Индии, России, США, Франции, Швеции и Хорватии, которые представляют крупнейшие научные и медицинские центры.

Россия доставила в Аргентину вторую партию вакцины «Спутник V»
Общество
Фото:Agustin Marcarian / Reuters

РФПИ регулярно сообщает о продвижении за рубежом российской вакцины, которая была зарегистрирована 11 августа 2020 года. Переговоры о поставках вакцины идут с Южно-Африканской Республикой. Заместитель министра здравоохранения Мексики Уго Лопес-Гателль заявил, что в стране могут использовать до 24 млн доз российской вакцины.

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РФПИ уже заключил соглашение о поставке 2 млн доз вакцины «Спутник V» в Сербию. Этот препарат уже зарегистрирован в Боливии, а первой страной, которая дала ему зеленый свет, стала Белоруссия.

Кроме этих стран «Спутник V» уже зарегистрировали власти Аргентины, Алжира, Палестины, Парагвая, Венесуэлы. Власти Бразилии запросили у производителя вакцины дополнительные сведения для принятия решения о регистрации препарата.

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