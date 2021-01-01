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Пандемия коронавируса ,  
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Казахстан назвал дату начала производства российской вакцины от COVID-19

Фото:пресс-служба АФК «Система» / РИА Новости
Фото: пресс-служба АФК «Система» / РИА Новости

В Казахстане с 22 декабря приступят к производству российской вакцины против коронавируса «Спутник V». Об этом премьер-министр Аскар Мамин доложил президенту Касым-Жомарту Токаеву, сообщается на сайте главы государства.

«Отдельным блоком главе государства сообщили, что в соответствии с его договоренностью с президентом России Владимиром Путиным с 22 декабря текущего года в Казахстане начнется производство российской вакцины «Спутник V», — говорится в сообщении.

Массовая вакцинация населения планируется с начала 2021 года, она будет добровольной. В первую очередь прививку смогут сделать граждане из группы риска: врачи, педагоги, сотрудники силовых структур.

Кроме того, глава правительства сообщил, что в республике 29 ноября завершились первая и вторая фазы клинических испытаний казахстанской вакцины против COVID-19. Мамин отметил, что препарат дал положительный результат, побочных эффектов не зафиксировано. В рамках третьей фазы исследований с 25 декабря вакцину получат 3 тыс. добровольцев, уточнил он. Испытания казахстанского препарата планируется завершить в конце марта 2021 года.

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Фото:minpromtorg.gov.ru

В середине ноября президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что в стране будет построен завод для производства российской вакцины.

Первой страной, получившей российскую вакцину против COVID-19 для испытаний, стала Белоруссия. В конце ноября посол России в Минске Дмитрий Мезенцев сообщил, что в республике начнут применять первую партию препарата в декабре.

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В августе Россия объявила о регистрации первой вакцины против коронавирусной инфекции, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. Вакцина получила торговое название «Спутник V». В октябре был зарегистрирован второй российский препарат, «ЭпиВакКорона» — разработка Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор». Кроме того, к регистрации готовится третья вакцина, созданная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова.

В начале декабря в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) сообщили, что получили заявки на приобретение 1,2 млрд доз вакцины «Спутник V» из более чем 50 стран.

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Источник: JHU
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