Казахстан назвал дату начала производства российской вакцины от COVID-19

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В Казахстане с 22 декабря приступят к производству российской вакцины против коронавируса «Спутник V». Об этом премьер-министр Аскар Мамин доложил президенту Касым-Жомарту Токаеву, сообщается на сайте главы государства.

«Отдельным блоком главе государства сообщили, что в соответствии с его договоренностью с президентом России Владимиром Путиным с 22 декабря текущего года в Казахстане начнется производство российской вакцины «Спутник V», — говорится в сообщении.

Массовая вакцинация населения планируется с начала 2021 года, она будет добровольной. В первую очередь прививку смогут сделать граждане из группы риска: врачи, педагоги, сотрудники силовых структур.

Кроме того, глава правительства сообщил, что в республике 29 ноября завершились первая и вторая фазы клинических испытаний казахстанской вакцины против COVID-19. Мамин отметил, что препарат дал положительный результат, побочных эффектов не зафиксировано. В рамках третьей фазы исследований с 25 декабря вакцину получат 3 тыс. добровольцев, уточнил он. Испытания казахстанского препарата планируется завершить в конце марта 2021 года.