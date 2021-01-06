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Пандемия коронавируса ,  
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Боливия зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса «Спутник V»

Государственное агентство по лекарствам и технологиям в сфере здравоохранения Боливии (Agencia Estatal De Medicamentos Y Tecnologías En Salud, AGEMED) зарегистрировало российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Об этом говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций, РФПИ (есть в распоряжении у РБК).

«Вакцина получила одобрение AGEMED без осуществления дополнительных клинических исследований на территории Боливии на основе результатов фазы III клинических исследований в России», — говорится в сообщении. По схожей ускоренной процедуре вакцина в конце декабря была зарегистрирована в Аргентине.

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Как заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, фонд ожидает регистрацию «Спутника V» по ускоренной процедуре и в других странах Латинской Америки.

Первой зарубежной страной, в которой власти зарегистрировали «Спутник V», стала Белоруссия. Страна также первой приняла участие в клинических испытаниях российской вакцины.

Кроме того, поставки «Спутник V» осуществляются в Сербию, Индию, Узбекистан и Венесуэлу. 31 декабря контракт о поставке российской вакцины был заключен с Алжиром.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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