Боливия зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса «Спутник V»

Государственное агентство по лекарствам и технологиям в сфере здравоохранения Боливии (Agencia Estatal De Medicamentos Y Tecnologías En Salud, AGEMED) зарегистрировало российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Об этом говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций, РФПИ (есть в распоряжении у РБК).

«Вакцина получила одобрение AGEMED без осуществления дополнительных клинических исследований на территории Боливии на основе результатов фазы III клинических исследований в России», — говорится в сообщении. По схожей ускоренной процедуре вакцина в конце декабря была зарегистрирована в Аргентине.

Как заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, фонд ожидает регистрацию «Спутника V» по ускоренной процедуре и в других странах Латинской Америки.

Первой зарубежной страной, в которой власти зарегистрировали «Спутник V», стала Белоруссия. Страна также первой приняла участие в клинических испытаниях российской вакцины.