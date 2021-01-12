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Премьер-министр Израиля удалил из Twitter совместное фото с Трампом

Биньямин Нетаньяху и Дональд Трамп во время подписания соглашения о нормализации отношений между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами
Биньямин Нетаньяху и Дональд Трамп во время подписания соглашения о нормализации отношений между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами (Фото: Tom Brenner / Reuters)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху удалил со своей официальной страницы в Twitter фотографию, на которой был изображен рядом с Дональдом Трампом. Это фото долгое время отображалось как обложка его аккаунта, следует из данных кэша Google.

Удаленное фото было сделано на лужайке перед Белым домом 15 сентября 2020 года во время подписания соглашения о нормализации отношений между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ), достигнутого при посредничестве США. В подписании документа участвовали глава МИД Бахрейна Абдуллатиф бен Рашид Аль-Заяни, министр иностранных дел ОАЭ Абдулла бин Заед Аль Нахайян, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент США Дональд Трамп. На фото Нетаньяху и Трамп сидят за одним столом на соседних местах.

До этого Нетаньяху также использовал фото с Трампом, сделанное во время другой встречи в Белом доме 25 марта 2019 года — версия с таким оформлением страницы израильского премьера в Twitter также сохранилась в кэше Google. На этом фото лидеры Израиля и США пожимают друг другу руки.

12 января 2021 года Нетаньяху заменил обложку аккаунта в Twitter на свою фотографию, сделанную во время вакцинации от коронавируса. Само мероприятие освещал телеканал Kan в прямом эфире. Нетаньяху привился вакциной от американской компании Pfizer. Израиль является мировым лидером по числу вакцинированных на душу населения, следует из данных ресурса Оксфордского университета Our World In Data.

6 января, в день утверждения конгрессом США результатов выборов на должность президента страны, сторонники Дональда Трампа вышли на акцию протеста в Вашингтоне. Демонстранты требовали пересмотра итогов голосования. Акция переросла в беспорядки, в ходе которых сторонники Трампа ворвались в Капитолий и сорвали заседание парламента. В столкновениях с полицией погибли пять человек. Сам Трамп осудил захват здания конгресса и пообещал, что передаст власть своему сопернику Джозефу Байдену.

Трампа заблокировали в соцсетях. Законно ли это
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Дональд Трамп

Несмотря на это, Twitter навсегда заблокировал аккаунт Трампа за нарушение правил площадки и из-за опасности нового «подстрекательства к насилию». Затем блокировке подверглись личные или связанные с президентом аккаунты и на других площадках: Facebook, Instagram, Twitch, Snapchat, YouTube и др.

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Вскоре Google и Apple также удалили из своих магазинов соцсеть Parler, набравшую популярность у сторонников Трампа после его блокировки в других соцсетях, а компания Amazon отказалась предоставлять ей услуги облачного хостинга. В ответ Parler обвинила Amazon в нарушении антимонопольного законодательства.

Израиль Беньямин Нетаньяху Дональд Трамп Twitter
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