Нетаньяху привился вакциной Pfizer в прямом эфире

Нетаньяху назвал вакцину против коронавируса безопасной и пообещал, что страна к концу декабря получит «миллионы доз» препарата. По его словам, он решил стать первым, кто сделал прививку, чтобы подать пример другим.

В середине декабря Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA) разрешило применение вакцины против COVID-19, разработанной Pfizer и BioNTech, в чрезвычайных случаях. Она стала первой вакциной, разрешенной в стране. Создатели оценивают ее эффективность в 95%. Первым в Соединенных Штатах привился вице-президент Майк Пенс.

Позже американский регулятор одобрил вторую вакцину против коронавируса — от компании Moderna.