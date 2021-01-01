Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 19 декабря
USD ЦБ: 73,32 (+0,34) Инвестиции, 18 дек, 13:49
Курс евро на 19 декабря
EUR ЦБ: 89,83 (+0,54) Инвестиции, 18 дек, 13:49
В Тбилиси полиция задержала угрожавшего взорвать гранату мужчину Общество, 23:29 В Мордовии арестовали подозреваемого в истязании детей священника Общество, 23:01 В COVID-больнице в Астрахани загорелась подсобка с кислородными баллонами Общество, 22:28 Ученые обнаружили необычную способность COVID-19 Общество, 22:11 Нетаньяху привился вакциной Pfizer в прямом эфире Общество, 22:08 Третьяк назвал единственный минус в игре сборной России по хоккею Спорт, 21:58 Азербайджан выразил соболезнования Шойгу после гибели сапера в Карабахе Общество, 21:49 Трамп усомнился в причастности России к атаке хакеров на Госдеп и Минфин Технологии и медиа, 21:48 В «Монако» назвали дату возвращения Головина после травмы Спорт, 21:43 Кудрин сообщил о получении второго отрицательного теста на COVID-19 Общество, 21:29 Власти проверят работу госпиталя в Курске со сломанным газификатором Общество, 21:13 Джонсон запретил миллионам англичан собираться на Рождество Общество, 21:05 Три ипотеки подряд: опыт семьи из пяти человек РБК и ВТБ, 20:55 В «Сочи» назвали вымыслом данные о возвращении Кокорина Спорт, 20:50
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽73,35 +0,71% EUR/RUB ₽89,82 +0,52% EUR/USD $1,22 -0,15%
Пандемия коронавируса ,  
0 

Нетаньяху привился вакциной Pfizer в прямом эфире

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в прямом эфире сделал прививку против коронавируса. Кадры с прививающимся главой правительства показал в том числе телеканал Kan.

Нетаньяху написал в своем Twitter: «Маленький укол для человека — большой шаг для здоровья всех нас». Он отметил, что Израиль стал одной из первых стран, получивших вакцину против COVID-19. Ему ввели препарат от американской компании Pfizer и немецкой BioNTech.

Вместе с премьером привился министр здравоохранения Юлий Эдельштейн.

Вице-президент США сделал прививку от COVID-19 в прямом эфире
Политика

Нетаньяху назвал вакцину против коронавируса безопасной и пообещал, что страна к концу декабря получит «миллионы доз» препарата. По его словам, он решил стать первым, кто сделал прививку, чтобы подать пример другим.

В середине декабря Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA) разрешило применение вакцины против COVID-19, разработанной Pfizer и BioNTech, в чрезвычайных случаях. Она стала первой вакциной, разрешенной в стране. Создатели оценивают ее эффективность в 95%. Первым в Соединенных Штатах привился вице-президент Майк Пенс.

Читайте на РБК Pro
Куда заведет Volkswagen одержимость Илоном Маском С ним не договориться: как налоговые роботы вычисляют нарушителей Как поколение Z изменит рынок коммерческой недвижимости Психолог Сьюзан Дэвид: неверная мотивация — верный способ «сломать мозг»

Позже американский регулятор одобрил вторую вакцину против коронавируса — от компании Moderna.

Биньямин Нетаньяху вакцина коронавирус
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽73,35 +0,71% EUR/RUB ₽89,82 +0,52% EUR/USD $1,22 -0,15%
Материалы по теме
Журнал Science признал вакцины от COVID-19 главным научным прорывом года
Общество
Еврокомиссия назвала даты начала вакцинации от коронавируса в ЕС
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter