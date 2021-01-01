Нетаньяху привился вакциной Pfizer в прямом эфире
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в прямом эфире сделал прививку против коронавируса. Кадры с прививающимся главой правительства показал в том числе телеканал Kan.
Нетаньяху написал в своем Twitter: «Маленький укол для человека — большой шаг для здоровья всех нас». Он отметил, что Израиль стал одной из первых стран, получивших вакцину против COVID-19. Ему ввели препарат от американской компании Pfizer и немецкой BioNTech.
Вместе с премьером привился министр здравоохранения Юлий Эдельштейн.