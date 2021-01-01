Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 29 декабря
USD ЦБ: 73,72 (+0,03) Инвестиции, 13:00
Курс евро на 29 декабря
EUR ЦБ: 90,13 (+0,25) Инвестиции, 13:00
Власти Подмосковья сообщили об отсутствии планов ужесточать ограничения Общество, 22:54 Росстат оценил рост зарплат чиновников в 2019 году Экономика, 22:51 В ВОЗ предрекли продолжение мутации коронавируса Общество, 22:25 Что экспортирует Россия кроме нефти и газа РБК и Моспром, 22:22 Есть продукт, но нет продаж: как привлечь инвесторов в стартап РБК и Сбер500, 21:49 Власти Москвы напомнили об ограничениях в новогоднюю ночь Общество, 21:40 Восемь пожилых граждан ФРГ по ошибке получили пятикратную дозу вакцины Общество, 21:36 Nord Stream 2 завершила строительство «Северного потока-2» в Германии Бизнес, 21:21 Нурмагомедов включил Макгрегора в тройку лучших бойцов Спорт, 21:16 Членам Совбеза запретили иметь двойное гражданство и счета за границей Политика, 21:10 Венгрия получила 6 тыс. доз российской вакцины от COVID-19 Общество, 20:54 Победители и проигравшие. Как менялась цена криптовалют в 2020 году Крипто, 20:52 Как увидеть все матчи Кубка Дэвиса 2021 года РБК и Okko, 20:38 ФСИН заподозрила Навального в нарушении правил условного осуждения Политика, 20:33
Пандемия коронавируса ,  
0 

В ВОЗ предрекли продолжение мутации коронавируса

Фото: Arnold Jerocki / Getty Images
Фото: Arnold Jerocki / Getty Images

Мутация коронавируса продолжится и в дальнейшем, заявила на брифинге эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове. Трансляция велась в Twitter организации.

«Эти изменения естественны, они ожидаемы. И чем больше этот вирус распространяется, тем больше у него возможностей для мутаций», — сказала ван Керкхове.

По ее словам, большая часть уже выявленных мутаций не оказала значительного влияния на сам коронавирус с точки зрения скорости его передачи или тяжести протекания инфекции.

В Финляндии на границе с Россией выявили новый штамм коронавируса
Общество
Фото:Lehtikuva Lehtikuva / Reuters

«Однако нам необходимо продолжать изучать эти варианты, в том числе с точки зрения потенциала передачи», — добавила Керкхове. Она отметила, что ВОЗ внимательно следит за ситуацией и работает с учеными по всему миру, которые следят за мутациям.

В середине декабря Минздрав Великобритании сообщил об обнаружении нового штамма коронавируса. По словам премьер-министра страны Бориса Джонсона, мутация может быть на 70% заразнее «привычного» SARS-CoV-2.

В свою очередь директор европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что «британский» штамм, вероятно, распространяется среди более молодых групп населения. При этом он не влияет на тяжесть переносимого заболевания.

Читайте на РБК Pro
Джеффри Лайкер — РБК Pro: «Хорошие лидеры создают кризисы» Правило Парето в профессии: как быть успешным без лишних усилий От 18 и старше: как строить карьеру в разные периоды жизни Почему новому главе SAP придется переизобретать компанию

Материал дополняется.

Автор
Анастасия Курносова
ВОЗ коронавирус новый штамм коронавируса
Материалы по теме
В Финляндии на границе с Россией выявили новый штамм коронавируса
Общество
«Британский» штамм коронавируса выявили в Южной Корее и Иордании
Общество
Биолог заявила о риске для переболевших COVID-19 заразиться новым штаммом
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter