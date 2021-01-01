В ВОЗ предрекли продолжение мутации коронавируса

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Мутация коронавируса продолжится и в дальнейшем, заявила на брифинге эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове. Трансляция велась в Twitter организации.

«Эти изменения естественны, они ожидаемы. И чем больше этот вирус распространяется, тем больше у него возможностей для мутаций», — сказала ван Керкхове.

По ее словам, большая часть уже выявленных мутаций не оказала значительного влияния на сам коронавирус с точки зрения скорости его передачи или тяжести протекания инфекции.

«Однако нам необходимо продолжать изучать эти варианты, в том числе с точки зрения потенциала передачи», — добавила Керкхове. Она отметила, что ВОЗ внимательно следит за ситуацией и работает с учеными по всему миру, которые следят за мутациям.