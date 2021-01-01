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Пандемия коронавируса ,  
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Япония запретит въезд в страну до конца января из-за пандемии

Как минимум у пяти японцев выявили новый штамм коронавируса, обнаруженный в Великобритании. Въехать в страну в январе смогут только ее граждане и иностранцы с долгосрочными визами
Токио, Япония
Токио, Япония (Фото: Carl Court / Getty Images)

Власти Японии приняли решение ввести временный запрет на въезд в страну в отношении граждан всех стран мира. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Ограничение будет действовать с понедельника, 28 декабря, до конца января следующего года. Попасть в страну смогут только граждане Японии и иностранцы с долгосрочными визами. На тот же срок приостановили выдачу новых виз.

Решение закрыть границы принято на фоне появления нового штамма коронавируса, выявленного в Великобритании. Его обнаружили по меньшей мери у пяти японцев, прибывших из Великобритании.

В последние дни в Японии и Токио фиксируют рекордные показатели заболеваемости. За прошедшие сутки в стране выявили 3,8 тыс. заболевших. Большая часть случаев пришлась на Токио — 949. Общее число случаев заражения коронавирусом в Японии превысило 219 тыс. Россия и Япония восстановили авиасообщение с 1 ноября.

Что известно о новом штамме коронавируса
Политика
Фото:Lukasz Cynalewski / Agencja Gazeta / Reuters

Власти Великобритании сообщили об обнаружении мутации коронавируса 14 декабря. По словам премьер-министра страны Бориса Джонсона, новый штамм может быть на 70% заразнее. Позднее о появлении заразившихся штаммом из Великобритании сообщили Дания Нидерланды, Германия, Франция и ряд других стран. В Нигерии и ЮАР также сообщили о новых мутациях вируса. По данным Минздрава ЮАР, обнаруженный штамм распространяется быстрее, а в больницы попадает больше молодых пациентов.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила 22 декабря, что на территории России «британского» штамма пока нет. Российские ученые получили образцы из Великобритании и изучают их, сообщили 24 декабря в российском МИДе. Из-за нового штамма Россия приостановила авиасообщение с Великобританией на неделю с 22 декабря.

Директор европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге указал, что новый вариант коронавируса, вероятно, распространяется среди более молодых групп населения. Ученые из Центра математического моделирования инфекционных заболеваний Лондонской школы гигиены и тропической медицины установили, что новый штамм является в два раза более заразным и может стать причиной большего числа госпитализаций и смертей в следующем году.

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Автор
Анастасия Батманова
Япония пандемия новый штамм коронавируса
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