Япония запретит въезд в страну до конца января из-за пандемии

Как минимум у пяти японцев выявили новый штамм коронавируса, обнаруженный в Великобритании. Въехать в страну в январе смогут только ее граждане и иностранцы с долгосрочными визами

Токио, Япония (Фото: Carl Court / Getty Images)

Власти Японии приняли решение ввести временный запрет на въезд в страну в отношении граждан всех стран мира. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Ограничение будет действовать с понедельника, 28 декабря, до конца января следующего года. Попасть в страну смогут только граждане Японии и иностранцы с долгосрочными визами. На тот же срок приостановили выдачу новых виз.

Решение закрыть границы принято на фоне появления нового штамма коронавируса, выявленного в Великобритании. Его обнаружили по меньшей мери у пяти японцев, прибывших из Великобритании.

В последние дни в Японии и Токио фиксируют рекордные показатели заболеваемости. За прошедшие сутки в стране выявили 3,8 тыс. заболевших. Большая часть случаев пришлась на Токио — 949. Общее число случаев заражения коронавирусом в Японии превысило 219 тыс. Россия и Япония восстановили авиасообщение с 1 ноября.