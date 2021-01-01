В Финляндии на границе с Россией выявили новый штамм коронавируса

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В финском районе Кюменлааксо на границе с Ленинградской областью обнаружили первый в стране случай заболевания «британским штаммом» коронавирусной инфекции. Об этом сообщило местное издание Kouvolan Sanomat.

«В Кюменлааксо подтвержден первый носитель более восприимчивой мутации коронавируса, обнаруженный в Великобритании. <…> Носитель британского варианта приехал в Кюменлааксо из Великобритании, чтобы отпраздновать Рождество», — говорится в статье.

Сейчас медицинский департамент округа начал отслеживать цепочки заражения COVID-19, чтобы остановить распространения вируса. Согласно распоряжению Министерства здравоохранения и социального благополучия Финляндии (THL), все, кто приехал в страну после 7 декабря обязаны пройти тест на наличие заболевания.

По данным THL, за минувшие сутки в стране было зарегистрировано 160 случаев заражения COVID-19. Всего за время пандемии в Финляндии выявили более 35 тыс. случаев заболевания.