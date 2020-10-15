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Политика ,  
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Навальный и глава ФБК подали жалобу на решение об аресте имущества

Алексей Навальный
Алексей Навальный (Фото: Jean-Francois Badias / AP)

Алексей Навальный вместе с главой Фонда борьбы с коррупцией Иваном Ждановым подали жалобу на решение Басманного районного суда об аресте их имущества в рамках уголовного дела об отмывании средств. Об этом свидетельствуют данные из картотеки судов общей юрисдикции Москвы.

Жалобу планируется рассмотреть 21 октября. О каком именно имуществе идет речь, информация не приводится. 

В пресс-службе Мосгорсуда подтвердили РБК получение апелляционной жалобы. РБК обратился за комментарием в ФБК.

В начале августа 2019 года Следственный комитет сообщил, что суд арестовал счета Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального в рамках дела об отмывании около 1 млрд руб. Помимо этого суд наложил арест на счета некоммерческой организации «Защита прав граждан» и на более сотню счетов, принадлежащих физическим и юридическим лицам. В СКР отмечали, что судебные постановления передали кредитным организациям, и движение средств по счетам было заблокировано.

Следственный комитет завел уголовное дело об отмывании 1 млрд руб. в августе 2019 года. По версии следствия, в 2016-2018 годах счета фонда использовались для легализации крупной суммы денег, полученной преступным путем. Средства сотрудники фонда получали от неустановленных лиц.

Следователи считают, что соучастники через банкоматы вносили деньги на счета нескольких банков, после чего переводили их на счета ФБК и таким образом в том числе получали финансирование фонда. При этом конкретные имена СК не называл.

Уголовное дело об отмывании средств было возбуждено, после того как ряд сотрудников фонда были оштрафованы и приговорены к административному аресту по обвинениям в организации и участии в несанкционированных акциях протеста в Москве. Среди них был директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов, которого Мосгоризбирком отказался допустить к выборам в Мосгордуму под предлогом брака в подписных листах. Жданов и другие оппозиционеры сообщали, что Мосгоризбирком признавал поддельными подписи реально существующих людей. 29 июля Зеленоградский районный суд арестовал Жданова на 15 суток.

3 августа за повторное нарушение правил проведения митинга на 300 тыс. руб. была оштрафована юрист ФБК Любовь Соболь.

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