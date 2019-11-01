Суд признал законным внесение ФБК в список иноагентов

Замоскворецкий суд Москвы признал законным внесение Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального в список иностранных агентов, сообщили РБК в пресс-службе суда.

«Было рассмотрение административного дела, суд отказал в удовлетворении исковых требований Фонда борьбы с коррупцией», — сказали в пресс-службе.

В начале октября Минюст внес ФБК с реестр некоммерческих организаций, которые выполняют функции иностранного агента. В ведомстве установили, что фонд осуществляет политическую деятельность и получает средства из Испании и США.

Директор ФБК Иван Жданов заявлял, что фонд получает финансирование исключительно от граждан России и никогда не получал средств из-за рубежа. Он также назвал деятельность организации прозрачной и заявил, что отчеты регулярно сдают в Минюст. Позднее ФБК подал иск против Минюста из-за несогласия с внесением в список иноагентов.