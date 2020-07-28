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Суд оштрафовал ФБК на 600 тыс. руб. за нарушение закона об иноагентах

Сотрудники правоохранительных органов в офисе ФБК
Сотрудники правоохранительных органов в офисе ФБК (Фото: Александр Земляниченко / AP)

Симновоский районный суд Москвы выписал некоммерческой организации «Фонд борьбы с коррупцией» (ФБК) два штрафа на 600 тыс. рублей. Об этом сообщили РБК в пресс-службе суда.

В суде заявили, что ФБК выписаны штрафы на 300 тыс. руб. по двум делам. Как уточняет агентство «Интерфакс», суд вынес наказание за нарушение порядка деятельности некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента (ч. 2 19.34 КоАП). Судом было рассмотрено два протокола по этой статье.

Помимо штрафа в размере 600 тыс. руб. фонд должен выплатить компенсацию в 29,2 млн руб. бизнесмену Евгению Пригожину. В октябре 2019 года суд принял решение взыскать с главы ФБК Алексея Навального, его сотрудницы Любови Соболь и самого фонда по 29,2 млн руб. в пользу компании «Московский школьник». Навальный связывает ее с бизнесменом Евгением Пригожиным. По словам политика, ФБК не собирается ему выплачивать крупную сумму, поэтому юрлицо фонда будет ликвидировано.

РБК в пресс-службе подконтрольной Пригожину компании «Конкорд» опровергли информацию о связи бизнесмена с «Московским школьником».

Поводом для иска стала публикация ФБК о качестве продукции этой компании, которая поставляет горячее питание в московские школы. В суде сведения в расследовании Навального признали не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию «Московского школьника».

По данным «Интерфакса», 3 июля Симоновский суд оштрафовал Жданова на 100 тыс. руб. из-за отсутствия в Instagram фонда маркировки «иностранный агент». Позже суд снова назначил такой же штраф за предыдущее нарушение.

Суд оштрафовал ФБК по закону об «иностранных агентах» на 500 тыс. руб.
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Иван Жданов

Ранее, 5 марта, Симоновский районный суд Москвы уже выписал штраф ФБК за нарушение закона об «иностранных агентах» на 500 тыс. руб. Жданов объяснил РБК, что это связано с отсутствием маркировки «иностранный агент» в Instagram ФБК. Фонд не согласен с этим решением по процессуальным основаниям, в связи с чем ФБК собирается обжаловать штраф.

20 июля основатель ФБК Алексей Навальный объявил, что закрывает фонд.

Теги: ФБК, Алексей Навальный, новости
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