Минюст объяснил внесение ФБК в список иноагентов

Министерство считает, что Фонд борьбы с коррупцией выполнял политические функции и получал иностранное финансирование

Минюст внес основанный Алексеем Навальным Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) в список организаций, выполняющий функцию иностранных агентов, так как фонд выполнял политические функции. Также министерство считает, что ФБК получал иностранное финансирование. Об этом РБК сообщили в Минюсте.

«Установлено осуществление политической деятельности, а также получение денежных средств из иностранных источников — от иностранных организаций Испании и США», — заявили в министерстве.

Как уточнил «Интерфаксу» и.о. главы департамента по делам НКО Владимир Титов, фонд пытался оказывать влияние на органы госвласти и организовывал митинги на иностранное финансирование.

Ранее в министерстве сообщили, что в ходе проверки, проведенной главным управлением Минюста по Москве, установлен факт соответствия ФБК признакам организации, выполняющей функции иностранного агента. Директор ФБК Иван Жданов заявил, что организация финансируется исключительно гражданами России и денег из-за рубежа никогда не получала, отметив, что вся деятельность фонда прозрачна, а отчеты о ней регулярно сдаются в Минюст.