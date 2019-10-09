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Минюст объяснил внесение ФБК в список иноагентов
Министерство считает, что Фонд борьбы с коррупцией выполнял политические функции и получал иностранное финансирование

Минюст внес основанный Алексеем Навальным Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) в список организаций, выполняющий функцию иностранных агентов, так как фонд выполнял политические функции. Также министерство считает, что ФБК получал иностранное финансирование. Об этом РБК сообщили в Минюсте.

«Установлено осуществление политической деятельности, а также получение денежных средств из иностранных источников — от иностранных организаций Испании и США», — заявили в министерстве.

Как уточнил «Интерфаксу» и.о. главы департамента по делам НКО Владимир Титов, фонд пытался оказывать влияние на органы госвласти и организовывал митинги на иностранное финансирование.

Политика
Основанный Навальным ФБК внесли в список иностранных агентов

Ранее в министерстве сообщили, что в ходе проверки, проведенной главным управлением Минюста по Москве, установлен факт соответствия ФБК признакам организации, выполняющей функции иностранного агента. Директор ФБК Иван Жданов заявил, что организация финансируется исключительно гражданами России и денег из-за рубежа никогда не получала, отметив, что вся деятельность фонда прозрачна, а отчеты о ней регулярно сдаются в Минюст.

Следственный комитет расследует в отношении ФБК уголовное дело об отмывании денег (ч. 4, ст. 174 УК). По версии следствия, в 2016–2018 годах близкие к фонду люди и его сотрудники через счета организации легализовали около 1 млрд руб., полученных преступным путем. В ФБК эти обвинения отвергли.

Согласно действующему законодательству об НКО-иноагентах некоммерческие организации, которые занимаются политической деятельностью и получают зарубежное финансирование, должны регистрироваться в Минюсте. Министерство может включать организации в список иноагентов принудительно. Решение можно обжаловать в суде.

Авторы: Константин Ткаченко, Роман Кирьянов
Теги: Минюст, ФБК
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