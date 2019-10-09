Политика , 09 окт, 12:11
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Основанный Навальным ФБК внесли в список иностранных агентов
Минюст внес «Фонд борьбы с коррупцией» Алексея Навального в реестр иностранных агентов. Об этом говорится в сообщении на сайте министерства.
Факт соответствия организации признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен Главным управлением Минюста по Москве, отмечают в ведомстве.
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